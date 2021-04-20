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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 20 » 14:47:18

В городской больнице Житомира модернизируют отделение и установили кислородный криоцилиндр. ФОТО

Вчера, 14:54:01 849 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городской больнице Житомира модернизируют отделение и установили кислородный криоцилиндр. ФОТО

 В первой городской больнице Житомира модернизируют приемное отделение. Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Большое строительство» по улучшению материально-технической базы и ремонтов опорных учреждений здравоохранения.

«В таких заведениях должны быть созданы комфортные условия для пациентов и обеспечена доступность ко всем медицинским услугам. Из бюджета громады на реконструкцию направлено около 2 млн грн», - информирует городской совет.

В обновленном отделении установят дорогостоящее медицинское оборудование - 64-срезовый компьютерный томограф, который медицинское учреждение уже получило от государства.

Также в больнице установили еще один криоцилиндр. Как рассказал в соцсети мэр Житомира, криоцилиндр без дозаправки обеспечивает потребность учреждения в кислороде на 2 суток.
 

«За месяц смонтировали магистрали между корпусами: кислород подается централизованно к пациенту. Это удобнее и вдвое экономнее для бюджета, чем переносить его в баллонах. В больнице таких 8 резервуаров, каждый рассчитан на более 2 тонны жидкого кислорода. Пока этого достаточно, но планируем увеличить объемы», - отметил Сергей Сухомлин.













 
Фото со страницы городского головы в соцсети
Тэги: Житомир, модернизация, больница
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