В городской больнице Житомира модернизируют отделение и установили кислородный криоцилиндр. ФОТО

В первой городской больнице Житомира модернизируют приемное отделение. Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Большое строительство» по улучшению материально-технической базы и ремонтов опорных учреждений здравоохранения.
«В таких заведениях должны быть созданы комфортные условия для пациентов и обеспечена доступность ко всем медицинским услугам. Из бюджета громады на реконструкцию направлено около 2 млн грн»
, - информирует городской совет.
В обновленном отделении установят дорогостоящее медицинское оборудование - 64-срезовый компьютерный томограф, который медицинское учреждение уже получило от государства.
Также в больнице установили еще один криоцилиндр. Как рассказал в соцсети
мэр Житомира, криоцилиндр без дозаправки обеспечивает потребность учреждения в кислороде на 2 суток.
«За месяц смонтировали магистрали между корпусами: кислород подается централизованно к пациенту. Это удобнее и вдвое экономнее для бюджета, чем переносить его в баллонах. В больнице таких 8 резервуаров, каждый рассчитан на более 2 тонны жидкого кислорода. Пока этого достаточно, но планируем увеличить объемы», - отметил Сергей Сухомлин.
Фото со страницы городского головы в соцсети