В городской больнице Житомира модернизируют отделение и установили кислородный криоцилиндр. ФОТО

«За месяц смонтировали магистрали между корпусами: кислород подается централизованно к пациенту. Это удобнее и вдвое экономнее для бюджета, чем переносить его в баллонах. В больнице таких 8 резервуаров, каждый рассчитан на более 2 тонны жидкого кислорода. Пока этого достаточно, но планируем увеличить объемы», - отметил Сергей Сухомлин.