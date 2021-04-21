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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 21 » 08:58:31

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения плакатов на Михайловской

Сегодня, 08:59:12 694 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения плакатов на Михайловской

 По факту повреждения выставочных плакатов Пластового молодежного центра окружная прокуратура начала уголовное производство. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Как установлено из записи видеокамер, к хулиганским действиям причастны двое мужчин. В частности, во вторник, 20 апреля, около четырех часов утра, одним из них умышленно поврежден выставочный баннер с изображением пластунов, в частности, погибших во время участия в ООС на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Для проведения досудебного следствия уголовное производство направлено в Житомирское райуправление полиции.

Напомним, баннеры установлены в честь 109-й годовщины пластового движения в Украине.

Фото злоумышленников, которые повредили баннеры / Городской информационный центр
Тэги: вандализм, Житомир, прокуратура
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Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 10:09:23, Сегодня [Материал]

таких мразей нужно натянуть на столб закона по самые помидоры.. всякий биомусор делает вандализм, просто потому что оно шляется бухое по городу. просто от просто так.. мое мнение - это общественно значимое преступление.
Житич
2 Василий (Житич)   • 11:49:38, Сегодня [Материал]

Скорей всего ноги растут с ОПЗЖ.Когда то они были "Партией Регионов" и у них было молодое звено "Молодые регионы", которое и занималось подобными делишками- памятник патриотам Украины облить краской, титушек организовать, на промосковском митинге выступить в виде толпы, возмущённой действиями "фашистов и хунты"...
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