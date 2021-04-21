Прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения плакатов на Михайловской

По факту повреждения выставочных плакатов Пластового молодежного центра окружная прокуратура начала уголовное производство. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
"Как установлено из записи видеокамер, к хулиганским действиям причастны двое мужчин. В частности, во вторник, 20 апреля, около четырех часов утра, одним из них умышленно поврежден выставочный баннер с изображением пластунов, в частности, погибших во время участия в ООС на востоке Украины"
, - говорится в сообщении
.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Для проведения досудебного следствия уголовное производство направлено в Житомирское райуправление полиции.
Напомним, баннеры установлены в честь 109-й годовщины
пластового движения в Украине.
Фото злоумышленников, которые повредили баннеры / Городской информационный центр