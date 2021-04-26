Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал в Житомире девочку

Богунский районный суд г. Житомира вынес приговор мужчине, который два года назад изнасиловал маленькую девочку в одном из местных общежитий. За преступление его посадили на 12 лет.
Приговор
в отношении указанного уголовного дела Богунский районный суд вынес 19 апреля 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений его обнародовали 21 апреля, передает издание Житомир инфо
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Само преступление было совершено 13 марта 2019 года
. Житель общежития, уроженец Армизонського района Тюменской области РФ, увидел знакомую ему малолетнюю девочку и у него возник "преступный умысел на совершение действий сексуального характера". Насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в ванной комнате общего пользования.
В судебном заседании обвиняемый изложил свою версию событий, рассказав историю о том, как девочка просила у него телефон, чтобы поиграть. А после отказа, мол, начала выражать недовольство. Мужчина утверждал, что ребенка не насиловал, а ударил.
Как все происходило в суде рассказала и пострадавшая девочка. Свои показания дал также законный представитель потерпевшей. Их показания отличались сведениям, изложенным обвиняемым. И девочка, и ее представитель и другие допрошенные прямо свидетельствовали о развратных действиях со стороны обвиняемого. К тому же, один из свидетелей рассказал, что мужчина угрожал ребенку, что убьет маму и папу, если она обо всем расскажет.
Скриншот из приговора Богунского районного суда
Допрошенная в судебном заседании врач-гинеколог подтвердила, что «малолетняя потерпевшая обращалась 14.03.2019 к врачу. При осмотре последней было обнаружено повреждение девственной плевы, активное кровотечение, и выделения на момент осмотра отсутствовали».
В итоге, суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также с обвиняемого должны взыскать 500 000 грн морального ущерба.