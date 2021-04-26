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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 26 » 10:53:24

Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал в Житомире девочку

Вчера, 10:54:24 1452 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал в Житомире девочку

 Богунский районный суд г. Житомира вынес приговор мужчине, который два года назад изнасиловал маленькую девочку в одном из местных общежитий. За преступление его посадили на 12 лет.

Приговор в отношении указанного уголовного дела Богунский районный суд вынес 19 апреля 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений его обнародовали 21 апреля, передает издание Житомир инфо.

Само преступление было совершено 13 марта 2019 года. Житель общежития, уроженец Армизонського района Тюменской области РФ, увидел знакомую ему малолетнюю девочку и у него возник "преступный умысел на совершение действий сексуального характера". Насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в ванной комнате общего пользования.

В судебном заседании обвиняемый изложил свою версию событий, рассказав историю о том, как девочка просила у него телефон, чтобы поиграть. А после отказа, мол, начала выражать недовольство. Мужчина утверждал, что ребенка не насиловал, а ударил.

Как все происходило в суде рассказала и пострадавшая девочка. Свои показания дал также законный представитель потерпевшей. Их показания отличались сведениям, изложенным обвиняемым. И девочка, и ее представитель и другие допрошенные прямо свидетельствовали о развратных действиях со стороны обвиняемого. К тому же, один из свидетелей рассказал, что мужчина угрожал ребенку, что убьет маму и папу, если она обо всем расскажет.
 

Скриншот из приговора Богунского районного суда

Допрошенная в судебном заседании врач-гинеколог подтвердила, что «малолетняя потерпевшая обращалась 14.03.2019 к врачу. При осмотре последней было обнаружено повреждение девственной плевы, активное кровотечение, и выделения на момент осмотра отсутствовали».

В итоге, суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также с обвиняемого должны взыскать 500 000 грн морального ущерба.
Тэги: педофил, приговор, изнасилование
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