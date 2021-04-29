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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 29 » 17:19:30

Житомирский водоканал получил партию угля: он должен улучшить вкус и запах воды

Вчера, 17:21:30 586 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский водоканал получил партию угля: он должен улучшить вкус и запах воды

 Из Германии на житомирский водоканал прибыла первая партия активированного угля, который вскоре начнут использовать для фильтрации воды.

Директор КП "Житомирводоканал" уверяет, что благодаря углю качество питьевой воды в Житомире будет существенно улучшено.

"Ощутимое изменение в качестве воды должно появиться ближе к концу лета. В первую очередь это будет касаться вкуса и запаха. Важно, что с 01.01.2022 вступает в силу новый ДСанПіН 2.2.4-171-10 с более жесткими требованиями, по качеству питьевого водоснабжения. Достичь критерии нового норматива возможно лишь при условии применения активированного угля в существующей технологии. Для нашего предприятия, а также уверен для многих жителей нашего города это выдающийся и необходимый проект", - сказал Андрей Никитин.

Начиная со следующей недели сотрудники водоканала будут постепенно наполнять фильтры очистных сооружений активированным углем. Этот процесс будет продолжаться (вместе со следующими поставками) до середины августа.



Тэги: вода, уголь, очистка, водоканал
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:32:37, Вчера [Материал]

дустом эту воду очищать не пробовали?
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 02:02:58, Сегодня [Материал]

Уже активированный уголь покупаем заграницей! Дожились за 30 лет независимости. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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