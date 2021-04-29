Житомирский водоканал получил партию угля: он должен улучшить вкус и запах воды

Из Германии на житомирский водоканал прибыла первая партия активированного угля, который вскоре начнут использовать для фильтрации воды.
Директор КП "Житомирводоканал" уверяет, что благодаря углю качество питьевой воды в Житомире будет существенно улучшено.
"Ощутимое изменение в качестве воды должно появиться ближе к концу лета. В первую очередь это будет касаться вкуса и запаха. Важно, что с 01.01.2022 вступает в силу новый ДСанПіН 2.2.4-171-10 с более жесткими требованиями, по качеству питьевого водоснабжения. Достичь критерии нового норматива возможно лишь при условии применения активированного угля в существующей технологии. Для нашего предприятия, а также уверен для многих жителей нашего города это выдающийся и необходимый проект"
, - сказал Андрей Никитин
.
Начиная со следующей недели сотрудники водоканала будут постепенно наполнять фильтры очистных сооружений активированным углем. Этот процесс будет продолжаться (вместе со следующими поставками) до середины августа.