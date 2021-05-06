Житомирский театр выходит из карантина: для горожан подготовили две премьеры

Житомирский академический музыкально-драматический театр им. Ивана Кочерги после ослабления карантина открывает свои двери для зрителей.
Об этом торжественно сообщили на Facebook-странице
театра.
"Май - это волшебный месяц буйства жизни в природе, яркости красок, воздух наполнен ароматами сирени, земля украшенная оранжевыми коврами одуванчиков и лесными озерцами нежных ландышей, а в ТЕАТРЕ вас ждут горячие премьеры и лучшие спектакли из нашего репертуара"
, - говорится в сообщении.
В мае для житомирян подготовили 13 спектаклей, 2 из которых - премьеры: "Одруження" и "Банзай! Або мистецтво крокувати".
Напомним, несмотря на ослабление карантина, продолжают действовать ограничения: наполненность залов не более 50%, пребывание в театре в одетых защитных масках.