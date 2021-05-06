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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Май » 6 » 09:47:06

Житомирский театр выходит из карантина: для горожан подготовили две премьеры

Сегодня, 10:19:06 550 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский театр выходит из карантина: для горожан подготовили две премьеры

 Житомирский академический музыкально-драматический театр им. Ивана Кочерги после ослабления карантина открывает свои двери для зрителей.

Об этом торжественно сообщили на Facebook-странице театра.

"Май - это волшебный месяц буйства жизни в природе, яркости красок, воздух наполнен ароматами сирени, земля украшенная оранжевыми коврами одуванчиков и лесными озерцами нежных ландышей, а в ТЕАТРЕ вас ждут горячие премьеры и лучшие спектакли из нашего репертуара", - говорится в сообщении.

В мае для житомирян подготовили 13 спектаклей, 2 из которых - премьеры: "Одруження" и "Банзай! Або мистецтво крокувати".

Напомним, несмотря на ослабление карантина, продолжают действовать ограничения: наполненность залов не более 50%, пребывание в театре в одетых защитных масках.

Тэги: Спектакль, Житомир, театр
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