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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 14 » 10:48:11

На Житомирщине впервые за 2 месяца количество активных ковид-больных опустилось ниже 10 тысяч

Вчера, 10:48:11 546 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине впервые за 2 месяца количество активных ковид-больных опустилось ниже 10 тысяч

 В Житомирской области сокращается количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

По состоянию на 14 мая на Житомирщине выявлено 9 248 активных больных COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за два месяца. Подобные показатели были 11 марта.

В течение суток в Житомирской области подтверждено 211 новых случаев, 1 270 человек выздоровели.



Наибольшее количество больных в г. Житомир (3 701) и г. Новоград-Волынский (1 620).

От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 3 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1683 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 25,25% коек.
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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