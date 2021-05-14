На Житомирщине впервые за 2 месяца количество активных ковид-больных опустилось ниже 10 тысяч

В Житомирской области сокращается количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.
По состоянию на 14 мая
на Житомирщине выявлено 9 248 активных больных COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за два месяца. Подобные показатели были 11 марта
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В течение суток в Житомирской области подтверждено 211 новых случаев, 1 270 человек выздоровели.
Наибольшее количество больных в г. Житомир (3 701) и г. Новоград-Волынский (1 620).
От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 3 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1683 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 25,25% коек.