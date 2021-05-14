В Житомире из-за благотворительного забега перекроют несколько улиц

Завтра, 15 мая, в Житомире в связи с проведением благотворительного забега временно перекроют несколько улиц. Об этом предупреждает патрульная полиция
.
В частности, с 6:00 до 13:00 перекроют движение транспорта на Новом бульваре.
С 7:00 до 13:00 частично ограничат движение:
- на Старом бульваре;
- на улице Пушкинской от улицы Дмитрия Донцова до улицы Вячеслава Черновола;
- на улице Фещенко-Чопивского от улицы Лермонтовской до улицы Красного Креста.
Кроме того, в связи с открытием скейт-парка
, 15 мая с 16:00 до 18:00 перекроют движение на Новом бульваре.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомире проведут благотворительный забег «Біжу за життя
» в поддержку детей с комплексным нарушением развития.