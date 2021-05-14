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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 14 » 13:21:18

В Житомире из-за благотворительного забега перекроют несколько улиц

Вчера, 13:21:18 661 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за благотворительного забега перекроют несколько улиц

 Завтра, 15 мая, в Житомире в связи с проведением благотворительного забега временно перекроют несколько улиц. Об этом предупреждает патрульная полиция.

В частности, с 6:00 до 13:00 перекроют движение транспорта на Новом бульваре.

С 7:00 до 13:00 частично ограничат движение:
 
  • на Старом бульваре;
  • на улице Пушкинской от улицы Дмитрия Донцова до улицы Вячеслава Черновола;
  • на улице Фещенко-Чопивского от улицы Лермонтовской до улицы Красного Креста.



Кроме того, в связи с открытием скейт-парка, 15 мая с 16:00 до 18:00 перекроют движение на Новом бульваре.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире проведут благотворительный забег «Біжу за життя» в поддержку детей с комплексным нарушением развития. 
Тэги: Житомир, перекрытие улиц
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