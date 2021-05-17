Житомирская областная больница получила лицензию и будет проводить трансплантацию органов

«Мы получили материально-техническую базу, лицензию Министерства здравоохранения, которая позволяет заниматься таким видом медицинской практики, согласно решению Кабмина, наше учреждение внесено в перечень учреждений, оказывающих медицинскую помощь по поводу трансплантации. За предыдущий год мы изменили структуру нашего заведения, где уже есть отделение трансплантологии, ввели в штат координаторов и врачей по трансплантологии. Мы уже готовы к проведению операций. Это будет семейная почка, от отца к сыну, операция будет проведена в ближайшее время. Кроме почки планируем трансплантировать сердце в пределах этого года. Мы полностью все финансируем все расходы, которые необходимы для проведения трансплантации за счет нашей больницы, но мы получаем компенсацию», - рассказал главный врач Богдан Леськив.

«Это была команда врачей отделения кардиохирургии, а также наших сотрудников из государственных учреждений, института сердца и Шалимова. Во-первых, это должен быть отбор пациентов, чтобы был правильный результат, и специальные обследования, которые определяют, или подошли эти донорские органы тем пациентам, которые в этом нуждаются. Наши врачи проходили стажировку в государственных учреждениях, больница получила лицензию на трансплантацию, и мы готовимся к операции. Наши учения не только в больнице были, мы присутствовали на операциях, проходили теоретическую и практическую части. В плане семейной трансплантации задействовано много людей, около 40 человек будут принимать участие, чтобы мы могли помочь пациентам. У нас есть все необходимое оборудование и препараты, поэтому мы готовы на все 100%», - сообщил Анатолий Матвийчук, заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации органов и тканей Житомирской областной клинической больницы.

«Ваша больница включена в проект по трансплантации, это означает, что больница заключает договор на оплату операций по трансплантации согласно тарифам, утвержденным Кабмином. На сегодня трансплантация почки составляет 397 тыс. грн, которые Минздрав оплачивает заведению, но эти тарифы в ближайшее время почти вдвое будут подняты, для семейной трансплантации это 323 тыс. грн + 60 тыс. грн. Пациент не должен платить за трансплантацию. У нас есть средства, на этот год 502 млн грн выделено на программу трансплантации, этого достаточно, чтобы оплатить все трансплантации, которые будут выполнены в Украине», - отметил Василий Стрилка.