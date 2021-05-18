Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Мая 2021    03:27:29
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 18 » 15:55:03

Неосторожность при курении: на Житомирщине в пожаре погиб мужчина

Вчера, 15:55:03 400 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Неосторожность при курении: на Житомирщине в пожаре погиб мужчина

 В селе Лысовка Житомирской области 17 мая произошел пожар в жилом доме. Дым и огонь заметил брат хозяина, однако спасти родственника не удалось.

"О пожаре спасателям сообщил брат хозяина дома. Они договаривались о встрече, но хозяин жилья не выходил на связь. Когда мужчина пришел к дому брата, то увидел дым в окне, а затем и пламя. Он выломал дверь, но когда увидел густой дым внутри, понял, что сам не справится", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.

По прибытию пожарных к месту вызова дом уже полностью наполнился дымом. Пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения. В жилой комнате на месте прогоревшего дивана спасатели обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Силами бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожены отдельные вещи домашнего обихода в комнате.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
Тэги: Житомирщина, пожар, дом
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus