Неосторожность при курении: на Житомирщине в пожаре погиб мужчина

В селе Лысовка Житомирской области 17 мая произошел пожар в жилом доме. Дым и огонь заметил брат хозяина, однако спасти родственника не удалось.
"О пожаре спасателям сообщил брат хозяина дома. Они договаривались о встрече, но хозяин жилья не выходил на связь. Когда мужчина пришел к дому брата, то увидел дым в окне, а затем и пламя. Он выломал дверь, но когда увидел густой дым внутри, понял, что сам не справится"
, - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.
По прибытию пожарных к месту вызова дом уже полностью наполнился дымом. Пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения. В жилой комнате на месте прогоревшего дивана спасатели обнаружили тело 48-летнего мужчины.
Силами бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован. Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожены отдельные вещи домашнего обихода в комнате.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.