На трассе М-06 грузовик влетел в отбойник: в направлении столицы затруднено движение. ФОТО

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Авария произошла 18 мая около десяти вечера на 99 км автодороги, передает Замковая гора
.
"Водитель автомобиля Scania с прицепом двигался со стороны г. Киева в сторону г. Житомира, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, и совершил столкновение с колесоотбойником, после чего выехал на полосу встречного движения"
, - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Татьяна Носадчук.
Из-за того, что частично фура находится на проезжей части, движение в направлении Киева затруднено. Сейчас водители движутся по одной полосе движения.
Напомним, 18 мая на трассе Киев-Чоп при участии грузовиков произошло еще одно ДТП
.
Фото: Замковая гора