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На трассе М-06 грузовик влетел в отбойник: в направлении столицы затруднено движение. ФОТО

Сегодня, 09:51:07 370 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе М-06 грузовик влетел в отбойник: в направлении столицы затруднено движение. ФОТО

 В Житомирской области на трассе Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла 18 мая около десяти вечера на 99 км автодороги, передает Замковая гора.

"Водитель автомобиля Scania с прицепом двигался со стороны г. Киева в сторону г. Житомира, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, и совершил столкновение с колесоотбойником, после чего выехал на полосу встречного движения", - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Татьяна Носадчук.

Из-за того, что частично фура находится на проезжей части, движение в направлении Киева затруднено. Сейчас водители движутся по одной полосе движения.

Напомним, 18 мая на трассе Киев-Чоп при участии грузовиков произошло еще одно ДТП.





Фото: Замковая гора
Тэги: дтп, Житомирская область, Киев-Чоп
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