Виктор Ляшко стал новым министром здравоохранения

Народные депутаты 262 голосами поддержали представление правительства и назначили 41-летнего главного санитарного врача страны Виктора Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова.
Оппозиционные партии назначения Ляшко не поддержали. После голосования Ляшко принес присягу министра и поблагодарил за поддержку, информирует Украинская правда
.
По словам самого Ляшко, в должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.
Главным приоритетом для себя он назвал преодоление коронавируса. Также важными для Ляшко является вопрос страховой медицины, расширение программы "Доступные лекарства" и улучшения протокола реагирования на вспышку COVID-19.
Ляшко заверил, что у него хватит профессионализма, ведь он прошел долгий карьерный путь.
Новоназначенный министр заверил, что каждый, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать до конца 2021 года.
Первым шагом фармацевтической независимости Украины Ляшко назвал собственное производство вакцин. Он добавил, что Минздрав определит перечень критически важных медикаментов и предложит госзаказ, чтобы инвесторы развернули производство в Украине.
Ляшко стал 4-м главой украинского министерства, которому придется бороться с пандемией COVID-19. За несколько лет в Украине уволили 3 министров здравоохранения: Зоряну Скалецкую, Илью Емца и Максима Степанова
.