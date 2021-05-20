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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Май » 20 » 12:42:01

Інтердизайн: комфортна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність     Реклама  

Сегодня, 12:42:01 484 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Інтердизайн: комфортна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність

 Комфортна, гарна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність, яку пропонує компанія "Інтердизайн".

Послуга: «виготовлення кухні на замовлення»  - чудова можливість отримати максимально адаптовану під ваші бажання та параметри приміщення кухню.

Пошуки ідеальної кухні у готовому варіанті рідко увінчуються успіхом. Основними бар’єрами виступають особливості планування простору і естетико-функціональні особливості. Всі господині унікальні – такими ж унікальними мають бути їх кухні.

Дизайнери компанії «Інтердизайн» створюють декілька варіантів кухонних меблів з урахуванням усіх побажань замовника. Клієнт отримує кваліфіковану консультацію та рекомендації щодо вибору матеріалів. Фахівці підбирають всі комплектуючі для меблів: фурнітуру, декор; забезпечують підбір вбудованої техніки та сантехніки.

«Зазвичай, замовник чітко розуміє, яка кольорова гама кухонного гарнітуру пасуватиме його інтер’єру, є певне уявлення і про розміщення техніки та полиць. Однак, важливо, також, бути в тренді: знати останні новинки меблевої індустрії та особливості сучасних матеріалів.  Погодьтесь, прикро буде дізнатись про класні тренди після монтажу кухні, і у розпачі задаватись питанням: А що так можна було зробити?» , –  каже Людмила Бойко, арт-директор компанії «Інтердизайн».


Обравши послугу: «виготовлення кухні на замовлення», клієнт обов’язково дізнається про актуальні тренди та інновації. Він отримає не просто стильну та зручну кухню, але й сучасну. 
Нещодавно компанія «Інтердизайн» закінчила монтаж спроектованої та виготовленої на замовлення кухні.
 

Результати можна переглянути за посиланням



У відео розглянуто особливості проектування кухні; презентовано інформацію про нанотехнологічні матеріали, надано рекомендації щодо розміщення полиць, техніки, сантехніки та варильної поверхні, які можуть стати Вам у нагоді.

Не витрачайте час на пошуки, створюйте кухню мрії разом з «Інтердизайн» !
  • Портфоліо: https://interdesign-shop.com.ua/eshop/kuhni/
  • Контактний номер телефону: +380986418138; +380981072062; +380934801187
  • Адреса: вул. Київська, 77, Житомир, ТРЦ "Глобал" (Центр меблів та декору)
Тэги: Кухня, Житомир, мебель, дизайн
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