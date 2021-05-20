Інтердизайн: комфортна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність

Комфортна, гарна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність, яку пропонує компанія "Інтердизайн".
Послуга: «виготовлення кухні на замовлення» - чудова можливість отримати максимально адаптовану під ваші бажання та параметри приміщення кухню.
Пошуки ідеальної кухні у готовому варіанті рідко увінчуються успіхом. Основними бар’єрами виступають особливості планування простору і естетико-функціональні особливості. Всі господині унікальні – такими ж унікальними мають бути їх кухні.
Дизайнери компанії «Інтердизайн» створюють декілька варіантів кухонних меблів з урахуванням усіх побажань замовника. Клієнт отримує кваліфіковану консультацію та рекомендації щодо вибору матеріалів. Фахівці підбирають всі комплектуючі для меблів: фурнітуру, декор; забезпечують підбір вбудованої техніки та сантехніки.
«Зазвичай, замовник чітко розуміє, яка кольорова гама кухонного гарнітуру пасуватиме його інтер’єру, є певне уявлення і про розміщення техніки та полиць. Однак, важливо, також, бути в тренді: знати останні новинки меблевої індустрії та особливості сучасних матеріалів. Погодьтесь, прикро буде дізнатись про класні тренди після монтажу кухні, і у розпачі задаватись питанням: А що так можна було зробити?» , – каже Людмила Бойко, арт-директор компанії «Інтердизайн».
Обравши послугу: «виготовлення кухні на замовлення», клієнт обов’язково дізнається про актуальні тренди та інновації. Він отримає не просто стильну та зручну кухню, але й сучасну.
Нещодавно компанія «Інтердизайн» закінчила монтаж спроектованої та виготовленої на замовлення кухні.
Результати можна переглянути за посиланням
У відео розглянуто особливості проектування кухні; презентовано інформацію про нанотехнологічні матеріали, надано рекомендації щодо розміщення полиць, техніки, сантехніки та варильної поверхні, які можуть стати Вам у нагоді.
Не витрачайте час на пошуки, створюйте кухню мрії разом з «Інтердизайн» !