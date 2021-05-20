Інтердизайн: комфортна та функціональна кухня – більше не мрія, а реальність

«Зазвичай, замовник чітко розуміє, яка кольорова гама кухонного гарнітуру пасуватиме його інтер’єру, є певне уявлення і про розміщення техніки та полиць. Однак, важливо, також, бути в тренді: знати останні новинки меблевої індустрії та особливості сучасних матеріалів. Погодьтесь, прикро буде дізнатись про класні тренди після монтажу кухні, і у розпачі задаватись питанням: А що так можна було зробити?» , – каже Людмила Бойко, арт-директор компанії «Інтердизайн».