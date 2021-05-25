На Житомирщине нашли останки неизвестных солдат, погибших в годы Второй мировой. ФОТО

В мае благодаря сообщениям искателей монет представителям житомирского историко-патриотического объединения удалось найти останки восьми солдат Красной армии.
Только при одном из них был именной медальон, но он оказался поврежденным, поэтому, все восемь солдат останутся неизвестными. Солдат планируют похоронить в июне, сообщает "Суспільне
".
Заместитель председателя Житомирской общественной организации "Историко-патриотическое объединение "Пошук" Вадим Барановский рассказал, что в начале мая к нему обратился знакомый, родственники которого проживают в Миропольской объединенной громаде. Он сообщил, что неподалеку железнодорожных путей, искатели монет нашли место, где лежат останки солдата Красной армии.
15 мая группа "поисковиков" приехала в Миропольскую громаду. Во время раскопок оказалось, что под землей находятся останки не одного, а трех солдат. Лежали они близко к поверхности.
"Подошва обуви первого солдата была на глубине 10 сантиметров, - рассказывает Вадим Барановский. - Нога находилась выше, а само туловище шло ниже, потому что лежали они в воронке. Солдат снесли, покидали туда, присыпали землей и все. Скорее от всего, это какая-то 199 стрелковая дивизия, стоявшая там в обороне. После первых ударов немцев солдаты начали отступать и погибли, попав под артиллерийский обстрел. У одного солдата был медальон, но, к сожалению, он был не закручен, поэтому записка внутри оказалась уничтожена временем".
Сейчас останки солдат находятся на временном хранении в Новоград-Волынском. По словам Вадима Барановского, "поисковики" планируют согласовать с местными властями дату и похоронить солдат - ориентировочно в июне.
Также при солдатах обнаружили трофейный немецкий подсумок, колья для установки палатки, противогаз и другие вещи. Часть уцелевших экспонатов передадут в Романовский музей, представители которого попросили об этом "поисковиков".
А 22 мая группа проводила поисковые работы на Коростенщине. Советскую каску с черепом внутри искатель монет нашел еще осенью 2020 года, но "поисковикам" сообщил об этом в мае 2021 года.
Локация, где была найдена каска, оказалась сложной, потому что в яму начали поступать грунтовые воды. Пришлось делать дренажи и периодически вычерпывать воду ведрами. При расширении ямы оказалось, что в ней лежит не один солдат, а четыре. Они не имели при себе обуви, подсумков, ремней и других штатных вещей - была только одна каска, стеклянная фляга и очки. Медальонов тоже не было, поэтому имена воинов останутся неизвестными.
В тот же день после обеда в данном квадрате "поисковики" нашли еще одного солдата Красной армии. При нем была каска СШ-39, противогаз, несколько советских монет. Обуви и медальона при солдате не было.
"Пошук" будет продолжать работы на этой локации. "Поисковики" просят обязательно сообщать им в случае находки останков солдат.
"Мы совместными усилиями устроим подъем солдата и должным образом организуем его дальнейшее перезахоронения"
, - говорит Вадим Барановский.
Фото: Историко-патриотическое объединение "Пошук"