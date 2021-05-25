На Житомирщине нашли останки неизвестных солдат, погибших в годы Второй мировой. ФОТО

"Подошва обуви первого солдата была на глубине 10 сантиметров, - рассказывает Вадим Барановский. - Нога находилась выше, а само туловище шло ниже, потому что лежали они в воронке. Солдат снесли, покидали туда, присыпали землей и все. Скорее от всего, это какая-то 199 стрелковая дивизия, стоявшая там в обороне. После первых ударов немцев солдаты начали отступать и погибли, попав под артиллерийский обстрел. У одного солдата был медальон, но, к сожалению, он был не закручен, поэтому записка внутри оказалась уничтожена временем".