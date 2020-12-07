Скандал на Житомирщине: владелец земли, на которой находятся останки солдат, не дает провести эксгумацию

В Житомирской области вспыхнул скандал вокруг перезахоронения останков бойцов Второй мировой войны, которые нашли на территории села Соколов. Местный владелец пая не дает поисковикам выкопать на своей земле остатки красноармейцев для их дальнейшего перезахоронения.
Об этом рассказал представитель Житомирской областной общественной организации "Историко-патриотическое объединение "Поиск" Сергей Парийчук
, информирует ТСН
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Найдено и эксгумированы останки 81 красноармейца
По словам Сергея Парийчука, последние два года поисковики периодически работали на территории Пулинского района, в частности села Соколов, где в период с 8 по 17 июля 1941 года во время интенсивных боев погибло много солдат Красной Армии, которые пытались сдержать немецкое наступление на Житомир, Коростень, Киев. С тех пор, говорит он, погибших на том месте не нашли и не похоронили, и они до сих пор считаются пропавшими без вести.
"В течение двух последних поисковых сезонов 2019-2020 годов нашей организацией на территории Соколовского сельского совета найдено и эксгумировано останки 81 красноармейца, из них благодаря кропотливой и самоотверженной работе эксперта, установлено и возвращено из небытия имена 19 воинов. Это солдаты разных национальностей (украинцы, русские, армяне, узбеки). За эти 2 года несколько установленных солдат мы передали для перезахоронения на их Родину по просьбе родственников (Армения, Россия), а также двух солдат-кировоградцев мы доставили домой (Долинский и Александрийский районы). Но подавляющее количество найденных нами солдат так навсегда останутся неизвестными, поскольку не оставили при себе ничего идентифицирующего и должны быть перезахоронены по месту гибели – то есть в селе Соколов", – рассказывает Сергей Парийчук.
Проблемное поле
Поисковик говорит, что останки бойцов должны были перезахоронить в этом году, но из-за карантина перезахоронение не произошло. Он поблагодарил местных жителей за содействие, в частности фермеров и владельцев земельных участков, где проходили раскопки.
Сергей Парийчук также рассказал о препятствовании отдельных жителей деятельности поисковиков. В частности, поисковик назвал владельца земельного пая Владимира Ткаченко, на земле которого они были 1 декабря 2020 в поисках останков погибших и нашли их там. По словам поисковика, владелец пая вел себя "неадекватно и агрессивно", поэтому члены экспедиции вынуждены были прекратить работу.
"Ткаченко начал угрожать поисковикам физической расправой, угрожал уничтожить дорогостоящее оборудование для поиска (приобретенное, кстати, за личные средства, поскольку мы общественной организацией и никакого финансирования из одного бюджета не получаем). На предложение предъявить все наши разрешительные документы на проведение поисковых работ по отысканию останков погибших Ткаченко отреагировал: "Засунь свои разрешения себе в ж ...". На просьбу дать возможность закончить работу по эксгумации найденных тел ответил: "Они мне ... не нужны твои солдаты, я сейчас их задискую", что он после того, как поисковики забросали яму, успешно сделал", – рассказывает Сергей Парийчук.
После этого поисковики продолжили работу на соседних участках. Но владелец пая, рассказывает Парийчук, приехал сам и с товарищами с оружием и дальше угрожал поисковикам. Те вызвали полицию.
"Наряд зафиксировал данное событие и будет проводить проверку. На этом поисковики вынуждены были прекратить дальнейшую работу, потому что работать в таких условиях, при угрозах словесных и с демонстрацией огнестрельного оружия, невозможно"
, – рассказал поисковик.
Хозяйничали без разрешения
Журналистам удалось связаться с другой стороной конфликта – фермером Владимиром Ткаченко. У него своя версия событий. Владелец пая утверждает, что о том, что на его земельном участке проводятся поисковые работы, он узнал постфактум, когда приехал с сыном дисковать поле.
"У меня есть земельный участок. Он был заросший лесом, я его вырубаю, корчую. Фактически пол поля уже обрабатываю. Когда приехал на поле дисковать, увидел, что стоит техника и работают люди. Они сказали, что имеют право здесь работать и показали разрешение. Участок покопан, ямы где больше, где меньше. Я попросил их закопать все ямы и освободить поле. Они ямы закопали и уехали", – рассказал Владимир Ткаченко.
Мужчина говорит, что не позволил поисковикам довести начатое до конца, потому что возмутился, что на его земле хозяйничали без его разрешения, и впереди морозы, а у него участок стоял необработанный.
Как оказалось, ранее Владимир Ткаченко был старостой в селе и замечания к работе поисковиков имел и раньше.
"Сама работа их не устраивает. Они в течение года занимаются этими работами, выкопали до ста тел, и они до сих пор в мешках стоят, никто никуда не вывозит и не перезахоранивает. И поэтому я запретил им проводить работы дальше, пока не разберутся с этими останками", – рассказал экс-староста.
В свою очередь поисковики обвиняют именно бывшего старосту в том, что перезахоронение бойцов так и не произошло в селе Соколов.
"Он не организовал перезахоронение погибших бойцов в течение 2020 года, хотя с официальным письмом о необходимости его проведения мы обращались к нему еще в феврале 2020 года, а он нас только кормил обещаниями"
, – сказал Сергей Парийчук.
Тела солдат в Новограде-Волынском
Нынешняя староста села Соколов Алла Халимовская, которую недавно избрали на эту должность, рассказала, что надеется на мирное урегулирование конфликта, поэтому призвала стороны к переговорам.
"Останки бойцов, которые были найдены более года назад, планировали перезахоронить этом году на 9 мая, но оно не состоялось, как мне объяснили в поселковом совете, из-за нехватки средств. Эти тела сейчас находятся в Новоград-Волынском. Нас заверили, что перезахоронение трех тел состоится в следующем году. Поисковики установили их личности и нашли их родных – правнуков. Будем приглашать их на перезахоронение"
, – говорит Алла Халимовская.