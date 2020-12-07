Скандал на Житомирщине: владелец земли, на которой находятся останки солдат, не дает провести эксгумацию

"В течение двух последних поисковых сезонов 2019-2020 годов нашей организацией на территории Соколовского сельского совета найдено и эксгумировано останки 81 красноармейца, из них благодаря кропотливой и самоотверженной работе эксперта, установлено и возвращено из небытия имена 19 воинов. Это солдаты разных национальностей (украинцы, русские, армяне, узбеки). За эти 2 года несколько установленных солдат мы передали для перезахоронения на их Родину по просьбе родственников (Армения, Россия), а также двух солдат-кировоградцев мы доставили домой (Долинский и Александрийский районы). Но подавляющее количество найденных нами солдат так навсегда останутся неизвестными, поскольку не оставили при себе ничего идентифицирующего и должны быть перезахоронены по месту гибели – то есть в селе Соколов", – рассказывает Сергей Парийчук.



Проблемное поле

"Ткаченко начал угрожать поисковикам физической расправой, угрожал уничтожить дорогостоящее оборудование для поиска (приобретенное, кстати, за личные средства, поскольку мы общественной организацией и никакого финансирования из одного бюджета не получаем). На предложение предъявить все наши разрешительные документы на проведение поисковых работ по отысканию останков погибших Ткаченко отреагировал: "Засунь свои разрешения себе в ж ...". На просьбу дать возможность закончить работу по эксгумации найденных тел ответил: "Они мне ... не нужны твои солдаты, я сейчас их задискую", что он после того, как поисковики забросали яму, успешно сделал", – рассказывает Сергей Парийчук.

Хозяйничали без разрешения

"У меня есть земельный участок. Он был заросший лесом, я его вырубаю, корчую. Фактически пол поля уже обрабатываю. Когда приехал на поле дисковать, увидел, что стоит техника и работают люди. Они сказали, что имеют право здесь работать и показали разрешение. Участок покопан, ямы где больше, где меньше. Я попросил их закопать все ямы и освободить поле. Они ямы закопали и уехали", – рассказал Владимир Ткаченко.

"Сама работа их не устраивает. Они в течение года занимаются этими работами, выкопали до ста тел, и они до сих пор в мешках стоят, никто никуда не вывозит и не перезахоранивает. И поэтому я запретил им проводить работы дальше, пока не разберутся с этими останками", – рассказал экс-староста.

Тела солдат в Новограде-Волынском