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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 27 » 08:18:53

Помощь при рождении ребенка планируют увеличить до 50 тысяч гривен

Сегодня, 08:18:53 628 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Помощь при рождении ребенка планируют увеличить до 50 тысяч гривен

 Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить размер государственной помощи, выплачиваемой гражданам в случае рождения ребенка до 50 000 гривен.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 26 мая.

Законопроект предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении. В случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 года такой размер помощи будет увеличен с 41 000 гривен до 50 000 гривен.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января эта помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

Первая выплата будет составлять 25% от суммы (12 500 гривен), далее равными частями (1 041 гривен) в течение 36 месяцев.

Законопроект также предусматривает сохранение помощи в виде «пакета малыша», который можно получить в течение 30 дней после рождения ребенка.
Тэги: социальные выплаты, Рождение ребенка, помощь
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