Угнанные на Волыни машины перегоняли на продажу в Житомирскую область

37-летний житель Волыни угонял автомобили в родном регионе и перевозил их в Житомирскую область на продажу. Только с января по март этого года угонщик завладел тремя автомобилями. Об этом сообщает полиция Волынской области
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"Сообщение о похищении автомобилей в полицию поступали в январе, феврале и марте из городов Луцка и Ковеля. Злоумышленник, используя металлические отвертки и взламывая водительскую дверь, проникал внутрь транспортных средств, взламывал замки зажигания и приводил самостоятельно в движение автомобили. Оперативники установили, что преступления совершал 37-летний житель г. Киверцы, ранее судимый за кражи и разбои", - отмечают правоохранители.
Полицейские провели многочисленные оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что мужчина перегонял похищенное в Житомирскую область на станцию техобслуживания, где реализовывал с корыстной целью. В настоящее время изъяты три легковушки: Volkswagen Passat и две AUDI А6.
Следствие обоснованно считает, что злоумышленник причастен и к кражам автомобилей из других областей Украины: всех их он перегонял на упомянутую СТО в Житомирской области.
За содеянное угонщику грозит лишение свободы до 8 лет.