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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 1 » 13:43:41

Угнанные на Волыни машины перегоняли на продажу в Житомирскую область

Сегодня, 13:43:41 489 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Угнанные на Волыни машины перегоняли на продажу в Житомирскую область

 37-летний житель Волыни угонял автомобили в родном регионе и перевозил их в Житомирскую область на продажу. Только с января по март этого года угонщик завладел тремя автомобилями. Об этом сообщает полиция Волынской области.
 

"Сообщение о похищении автомобилей в полицию поступали в январе, феврале и марте из городов Луцка и Ковеля. Злоумышленник, используя металлические отвертки и взламывая водительскую дверь, проникал внутрь транспортных средств, взламывал замки зажигания и приводил самостоятельно в движение автомобили. Оперативники установили, что преступления совершал 37-летний житель г. Киверцы, ранее судимый за кражи и разбои", - отмечают правоохранители.


Полицейские провели многочисленные оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что мужчина перегонял похищенное в Житомирскую область на станцию ​​техобслуживания, где реализовывал с корыстной целью. В настоящее время изъяты три легковушки: Volkswagen Passat и две AUDI А6.

Следствие обоснованно считает, что злоумышленник причастен и к кражам автомобилей из других областей Украины: всех их он перегонял на упомянутую СТО в Житомирской области.

За содеянное угонщику грозит лишение свободы до 8 лет.
Тэги: кража, Волынь, авто, Житомирская область
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