На Житомирщине мужчина не смог снять деньги в банкомате, их забрала женщина из очереди

"В начале мая в Бердичевский районный отдел полиции обратился 62-летний мужчина. Заявитель просил о помощи в установлении обстоятельств по списанию средств с его банковской карты. Он рассказал, что возле одного из местных банкоматов пытался снять деньги, но по определенным причинам не смог этого сделать. При этом на мобильный поступило смс-сообщение о списании 8000 гривен, а банкомат их так и не выдал", - объясняют правоохранители.