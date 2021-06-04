На Житомирщине мужчина не смог снять деньги в банкомате, их забрала женщина из очереди

В Бердичеве местный житель из-за задержки выдачи средств в банкомате, не забрал заказанную сумму. Этим воспользовалась женщина, которая стояла рядом. Об инциденте "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"В начале мая в Бердичевский районный отдел полиции обратился 62-летний мужчина. Заявитель просил о помощи в установлении обстоятельств по списанию средств с его банковской карты. Он рассказал, что возле одного из местных банкоматов пытался снять деньги, но по определенным причинам не смог этого сделать. При этом на мобильный поступило смс-сообщение о списании 8000 гривен, а банкомат их так и не выдал", - объясняют правоохранители.
Полицейские проверили записи камер видеонаблюдения и установили, что деньги из банкомата забрала женщина - 36-летняя местная жительница.
Женщина призналась и рассказала, что мужчина, который перед ней в очереди снимал деньги с банкомата отошел в сторону, а в это время купюроприемник выдал сумму денег, которую она молча положила в свой кошелек и поспешила уйти с места события.
Бердичевлянке объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Такие противоправные действия наказываются штрафом, или общественными работами, или исправительными работами, или арестом, или лишением свободы на срок до 5 лет.