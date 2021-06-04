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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 4 » 08:37:29

На Житомирщине мужчина не смог снять деньги в банкомате, их забрала женщина из очереди

Сегодня, 08:37:38 1680 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина не смог снять деньги в банкомате, их забрала женщина из очереди

 В Бердичеве местный житель из-за задержки выдачи средств в банкомате, не забрал заказанную сумму. Этим воспользовалась женщина, которая стояла рядом. Об инциденте "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"В начале мая в Бердичевский районный отдел полиции обратился 62-летний мужчина. Заявитель просил о помощи в установлении обстоятельств по списанию средств с его банковской карты. Он рассказал, что возле одного из местных банкоматов пытался снять деньги, но по определенным причинам не смог этого сделать. При этом на мобильный поступило смс-сообщение о списании 8000 гривен, а банкомат их так и не выдал", - объясняют правоохранители.


Полицейские проверили записи камер видеонаблюдения и установили, что деньги из банкомата забрала женщина - 36-летняя местная жительница.

Женщина призналась и рассказала, что мужчина, который перед ней в очереди снимал деньги с банкомата отошел в сторону, а в это время купюроприемник выдал сумму денег, которую она молча положила в свой кошелек и поспешила уйти с места события.

Бердичевлянке объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Такие противоправные действия наказываются штрафом, или общественными работами, или исправительными работами, или арестом, или лишением свободы на срок до 5 лет.
Тэги: полиция, Банкомат, Бердичев, кража
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:02:37, Сегодня [Материал]

"она молча положила в свой кошелек и поспешила уйти с места события" - просто вся сутність українського постсовкового жлобства у одному вчинку.
ELVA
2 Elva (ELVA)   • 13:11:30, Сегодня [Материал]

дура!
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