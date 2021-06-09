Горсовет выяснил, почему в Житомире постоянно затапливает перекресток Покровская-Грушевского. ФОТО

«В прошлом году КП «Житомирводоканал» приобрело приборы для видеонаблюдения подземных сетей, и благодаря этому видео на сегодняшний день мы прошли полностью всю улицу Покровскую, Степана Бандеры через территорию ТТУ с выходом к реке Каменка. Обследовали весь коллектор, сейчас большинство сетей, которые существуют, не нанесены вообще на схемы города, сейчас будем рисовать факт от руки со всеми проблемными точками и принимать решения. Уже задействован Житомиргаз, поскольку нашли две газовые трубы. Житомиргаз принес документы, где указано, что газовая труба, которая находится поперек ливневки, построенная в 1985 году», - рассказывает Александр Шевчук, заместитель городского головы.
«Чистим сети, нашли много неизвестных ранее колодцев, которые были засыпаны, потому что через эти сети проходят газовые трубы. Сейчас стоит вопрос, как их оттуда убрать. Ливневку обнести невозможно, она должна идти в уровень, то есть если будут перепады по высоте, она будет забиваться в тех местах. Состоялось совещание с представителями Житомиргаз, они пообещали этот вопрос изучить и по возможности газовые трубы будут перенесены», - отметил Виталий Ролинский, директор коммунального предприятия «Эксплуатация искусственных сооружений».