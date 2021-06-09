Горсовет выяснил, почему в Житомире постоянно затапливает перекресток Покровская-Грушевского. ФОТО

«В прошлом году КП «Житомирводоканал» приобрело приборы для видеонаблюдения подземных сетей, и благодаря этому видео на сегодняшний день мы прошли полностью всю улицу Покровскую, Степана Бандеры через территорию ТТУ с выходом к реке Каменка. Обследовали весь коллектор, сейчас большинство сетей, которые существуют, не нанесены вообще на схемы города, сейчас будем рисовать факт от руки со всеми проблемными точками и принимать решения. Уже задействован Житомиргаз, поскольку нашли две газовые трубы. Житомиргаз принес документы, где указано, что газовая труба, которая находится поперек ливневки, построенная в 1985 году», - рассказывает Александр Шевчук, заместитель городского головы.