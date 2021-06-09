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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 9 » 12:51:32

Горсовет выяснил, почему в Житомире постоянно затапливает перекресток Покровская-Грушевского. ФОТО

Сегодня, 12:51:32 1809 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет выяснил, почему в Житомире постоянно затапливает перекресток Покровская-Грушевского. ФОТО

 Специалисты исследовали в Житомире проблемную ливневую канализацию в районе улицы Покровской и выяснили, что оттоку воды мешает газовая труба, которая проходит поперек коллектора. Об этом 9 июня сообщили в городском совете.

Известно, что газовую сеть через ливневую канализацию построили в 1985 году.
 

«В прошлом году КП «Житомирводоканал» приобрело приборы для видеонаблюдения подземных сетей, и благодаря этому видео на сегодняшний день мы прошли полностью всю улицу Покровскую, Степана Бандеры через территорию ТТУ с выходом к реке Каменка. Обследовали весь коллектор, сейчас большинство сетей, которые существуют, не нанесены вообще на схемы города, сейчас будем рисовать факт от руки со всеми проблемными точками и принимать решения. Уже задействован Житомиргаз, поскольку нашли две газовые трубы. Житомиргаз принес документы, где указано, что газовая труба, которая находится поперек ливневки, построенная в 1985 году», - рассказывает Александр Шевчук, заместитель городского головы.


Уже есть договоренность, что Житомиргаз исследует свои сети для того, чтобы можно было их перенести.
 

«Чистим сети, нашли много неизвестных ранее колодцев, которые были засыпаны, потому что через эти сети проходят газовые трубы. Сейчас стоит вопрос, как их оттуда убрать. Ливневку обнести невозможно, она должна идти в уровень, то есть если будут перепады по высоте, она будет забиваться в тех местах. Состоялось совещание с представителями Житомиргаз, они пообещали этот вопрос изучить и по возможности газовые трубы будут перенесены», - отметил Виталий Ролинский, директор коммунального предприятия «Эксплуатация искусственных сооружений».


Предыстория


В Житомире каждый раз после серьезных ливней затапливает перекресток улиц Покровская и Грушевского.

В конце мая за 2,5 суток в городе выпала двухмесячная норма осадков.

Этим воспользовались житомиряне-экстремалы, которые плавали по улицам города на гидроцикле.





Фото: городской совет
Тэги: Труба, Ливень, Житомир, коллектор
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:15:35, Сегодня [Материал]

ИМХО труба не выглядит 35летней
похоже под шумок за счёт житомирцев хотят газ завести в высотку, которую Бориссоломоныч строит....
eleg77
2 oleg (eleg77)   • 13:27:38, Сегодня [Материал]

А если труба прогниет ,то может повториться ,как в Индии в Гвадалахаре ,там пол города разнесло
viking62
3 viking (viking62)   • 16:02:59, Сегодня [Материал]

и перекрывает она не всю линевку,а только ее часть
Marine
4 Руслана (Marine)   • 17:10:34, Сегодня [Материал]

зачем ругаешься насяльника?!

Если честно, это капец, но естественно виновных не найдут!
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