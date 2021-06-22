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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Июнь » 22 » 15:50:13

Фронтмен группы СКАЙ проедет на велосипеде через всю страну: сегодня он побывает в Житомире

Вчера, 15:50:13 832 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фронтмен группы СКАЙ проедет на велосипеде через всю страну: сегодня он побывает в Житомире

 22 июня лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук в рамках велопутешествия по Украине посетит город Житомир. Об этом сообщается на сайте Житомирского областной государственной администрации.

Индивидуальный велозаезд Олега Собчука стартовал 8 июня в крайней восточной точке Украины - поселке Меловое Луганской области. Певец проедет на велосипеде по Украине до города Чоп на Закарпатье.



Расстояние 2151 километр Олег Собчук планирует преодолеть за 20 дней. За это время он посетит 18 крупных городов.

Цель проекта - популяризация здорового образа жизни во время пандемии и привлечение внимания молодежи к проблемам алкоголя и наркотиков.

Фото: Facebook / Собчук Олег


22 июня в городе Житомир Олег Собчук проведет фан-встречу и квартирник с хитами группы "СКАЙ" в летней эстраде "Ракушка". Начало в 20:00.

Тэги: скай, велозаезд, Олег Собчук, Житомир
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