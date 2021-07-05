Керівники закладів спорту підтримують Василя Грибука на посаді директора обласної школи вищої спортивної майстерності

Майже 40 керівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивних товариств та обласних осередків різних федерацій звернулися до керівництва Житомирщини в особі голови обласної ради Володимира Федоренка та голови ОДА Віталія Бунечка щодо ситуації, яка склалася в обласній школі вищої спортивної майстерності (ОШВСМ).
Спортивна громада регіону говорить про проблему комунікації між облдержадміністрацією та обласної ради.
«Останнім часом під час призначення керівників обласних комунальних закладів в галузі спорту, підпорядкованих Житомирській обласній раді, не враховується думка профільного Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, фахівців галузі спорту та спортивної громадськості області. Одним із підтверджуючих фактів цього є не погодження на постійній комісії з гуманітарних питань, а в подальшому не включення на сесію обласної ради питання щодо продовження контракту з директором Комунального закладу «Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності» Житомирської обласної ради Грибуком Василем Олександровичем. Кандидатуру Василя Олександровича Грибука підтримують як на рівні обласного профільного Департаменту так і у Міністерстві молоді та спорту України», - йдеться у документі.
Попри значне зростання показників ОШВСМ, підтверджених згідно із рейтингом шкіл вищої спортмайстерності в Україні, підготовку майстрів спорту України та міжнародного класу, ці факти на комісії з гуманітарних питань обласної ради до уваги не було взято. Тільки в цьому році 6 спортсменів Житомирської області виконали норматив Майстра спорту України. Ще 4 спортсменів братимуть участь в Олімпійських іграх.
У тексті звернення також мова про те, що Василя Грибука підтримують і в галузевому міністерстві.
«Звертаємось до Вас з проханням підтримати наше звернення та позитивно вирішити питання про переукладання контракту з діючим директором Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності Грибуком Василем Олександровичем з метою подальшого розвитку спорту вищих досягнень в області»
, - розраховують на розуміння керівництва області підписанти звернення.