Керівники закладів спорту підтримують Василя Грибука на посаді директора обласної школи вищої спортивної майстерності

«Останнім часом під час призначення керівників обласних комунальних закладів в галузі спорту, підпорядкованих Житомирській обласній раді, не враховується думка профільного Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, фахівців галузі спорту та спортивної громадськості області. Одним із підтверджуючих фактів цього є не погодження на постійній комісії з гуманітарних питань, а в подальшому не включення на сесію обласної ради питання щодо продовження контракту з директором Комунального закладу «Житомирська обласна школа вищої спортивної майстерності» Житомирської обласної ради Грибуком Василем Олександровичем. Кандидатуру Василя Олександровича Грибука підтримують як на рівні обласного профільного Департаменту так і у Міністерстві молоді та спорту України», - йдеться у документі.