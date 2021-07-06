Лабораторный центр проверил воду в карьерах Житомира и вынес вердикт

Специалисты лабораторного центра провели исследование качества воды в карьерах Житомира и установили, что она соответствует нормам.
Соответствующая информация была опубликована 5 июля на сайте Житомирского областного лабораторного центра
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Отмечается, что вода соответствует нормам в Богунском карьере, Соколовском и в карьере на Полевой.
Также не обнаружили отклонения от нормы в водоемах в пригороде: в озере Мельком вблизи Солнечного и в карьере возле села Слобода-Селец.
Ранее сообщалось, что на детском и взрослом пляже в городском Гидропарке вода соответствует гигиеническим нормам
.