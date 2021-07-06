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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 6 » 14:52:08

Лабораторный центр проверил воду в карьерах Житомира и вынес вердикт

Вчера, 14:52:08 1441 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лабораторный центр проверил воду в карьерах Житомира и вынес вердикт

 Специалисты лабораторного центра провели исследование качества воды в карьерах Житомира и установили, что она соответствует нормам.

Соответствующая информация была опубликована 5 июля на сайте Житомирского областного лабораторного центра.

Отмечается, что вода соответствует нормам в Богунском карьере, Соколовском и в карьере на Полевой.



Также  не обнаружили отклонения от нормы в водоемах в пригороде: в озере Мельком вблизи Солнечного и в карьере возле села Слобода-Селец.

Ранее сообщалось, что на детском и взрослом пляже в городском Гидропарке вода соответствует гигиеническим нормам.
Тэги: анализ, Житомир, вода, карьер
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