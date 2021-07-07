Вместо кафе – покорение Говерлы: школьники из Житомирской области нетривиально отметили выпускной

"Сразу отметили, что у них не будет привычных для всех танцев и бала, - говорит классная руководительница Татьяна Шрам. - Сказали: будем думать над тем, что организовать, но это точно не будет традиционный формат. Ближе к выпуску ученики объявили, что выпускной хотят отметить подъемом на Говерлу. Родители их поддержали в этом намерении".
"Не все, к сожалению, смогли поехать, но те, кто ехал, взяли с собой друзей и родных. Впечатление, скажу по правде, были невероятные - в том числе, и для меня, ведь это первый класс, который я выпускаю, я впервые побывала в Карпатах и еще и на такой необычной вечеринке! Подъем выдался нелегким - где-то на середине пути пошел дождь, подниматься было очень трудно, но мы это сделали: покорили Говерлу и уже там дети надели праздничные ленты выпускников", - рассказывает учительница.