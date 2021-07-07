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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 7 » 10:21:49

Вместо кафе – покорение Говерлы: школьники из Житомирской области нетривиально отметили выпускной

Сегодня, 10:21:49 2413 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вместо кафе – покорение Говерлы: школьники из Житомирской области нетривиально отметили выпускной

 Выпускники Миропольской общеобразовательной школы I-III ступеней решили заменить традиционный выпускной бал подъемом на Говерлу. Высоту покоряли вместе со своей классной руководительницей.

Еще на праздничной линейке 1 сентября одиннадцатиклассники заявили, что хотят себе вместо традиционных торжеств необычный выпускной, информирует "Суспільне".
 

"Сразу отметили, что у них не будет привычных для всех танцев и бала, - говорит классная руководительница Татьяна Шрам. - Сказали: будем думать над тем, что организовать, но это точно не будет традиционный формат. Ближе к выпуску ученики объявили, что выпускной хотят отметить подъемом на Говерлу. Родители их поддержали в этом намерении".




Класс, по словам классной руководительницы, у нее небольшой - выпускались семь учеников. Покорять Говерлу поехали пятеро из них - трое девушек и двое парней.
 

"Не все, к сожалению, смогли поехать, но те, кто ехал, взяли с собой друзей и родных. Впечатление, скажу по правде, были невероятные - в том числе, и для меня, ведь это первый класс, который я выпускаю, я впервые побывала в Карпатах и ​​еще и на такой необычной вечеринке! Подъем выдался нелегким - где-то на середине пути пошел дождь, подниматься было очень трудно, но мы это сделали: покорили Говерлу и уже там дети надели праздничные ленты выпускников", - рассказывает учительница.




Праздновали выпуск три дня - 2 июля устроили тур по музеям, 3 - поднимались на Говерлу, а 4 - поехали в Буковель.





Фото: Facebook / Тетяна Шрам
Тэги: выпускной, выпуск, поход, Говерла
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