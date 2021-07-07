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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 7 » 13:21:39

Откупиться не вышло: в Житомирской области двоих водителей задержали за попытку дачи взятки

Сегодня, 13:21:39 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Откупиться не вышло: в Житомирской области двоих водителей задержали за попытку дачи взятки

 В Житомирской области патрульные остановили мопед с пьяным водителем за рулем. Для того, чтобы полицейские не составляли на него админпротокол, он попытался дать им взятку. События разворачивались 6 июля на трассе Киев-Чоп.
 

"Вчера на автодороге Киев-Чоп инспекторы патрульной полиции остановили мопед Honda. Общаясь с 54-летним водителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданину сообщили, что на него будет составлен протокол об административной ответственности. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, водитель предложил патрульным вознаграждение в размере 500 гривен", - информирует пресс-служба патрульной полиции.




На водителя инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

В этот же день на автомобильной дороге Киев-Чоп за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль DAF. При рассмотрении дела об административном правонарушении, водитель также попытался избежать ответственности и предложил инспекторам 200 гривен неправомерной выгоды.

На 54-летнего водителя патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения) КоАП.

Фото: патрульная полиция


"На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу граждане не реагировали, поэтому их задержали и были вызваны следственно-оперативные группы", - добавили в полиции.
Тэги: взятка, Житомирская область, полиция
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