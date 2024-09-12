Побиття ветерана. Підозрюваного Вадима Долотенко затримали у Смілі

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями. Про це Нацполіція повідомила зранку 11 вересня.

28-річний чоловік перебував в одному з готелів у Черкаській області. Поліція опублікувала відео затримання, де голий чоловік називає свою адресу і його витягують з номеру силою. Його обличчя заблюрене. Видно схожіть з бізнесменом Вадимом Долотенком, фото якого оприлюднювали раніше. Його у Смілі впізнали на відео з побиття.

Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою, повідомляють в офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили про підозру ще одному співучаснику хуліганських дій. Йому обирають запобіжний засіб.

Будинок Долотенка обшукали. У нього вилучили наркотичний засіб та зброю. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї та наркотиків, а також звинувачують у хуліганстві та вимаганні (передбачає покарання до 12 років позбавлення волі).

У соцмережах поширюють відео, де Долотенко приносить вибачення українським військовим і народу. Його обличчя вже не заблюрене.

"Дана ситуація получилась не повністю розібраною. Тоїсть я не хотів, щоб так получилось", - заявив чоловік.

Що сталося у Смілі

Як повідомляла низка ЗМІ, у Смілі 3 вересня двоє молодих людей побили демобілізованого військового Анатолія Гончаренка.

37-річний Гончаренко був добровольцем, два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут. Був демобілізований через поранення.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як під час суперечки біля автомобіля один із чоловіків двічі б’є по обличчю людину у військовій формі.

фейсбук Військовослужбовець Анатолій Гончаренко, якого побили у Смілі

Жителі Сміли начебто ідентифікували одного з нападників - місцевого мешканця, за публічною інформацією, він фігурує у кількох кримінальних провадженнях, пов'язаних з нанесенням тілесних ушкоджень та грабежами.

Конфлікт між Гончаренком і чоловіками стався начебто через відео, яке він оприлюднив у соцмережах.

Наприкінці серпня Гончаренко опублікував допис про те, що розшукує авто з іноземними номерами. За його версією, водій цього авто створив аварійну ситуацію, в яку потрапили його батьки.

Як повідомила поліція Черкащини, про те, що сталося, батьки розповіли сину, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик.

Гончаренко вирішив розібратися з водієм, проте на місці його не виявив. Тоді він зняв із машини ймовірного зловмисника державний номерний знак і розмістив у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

Побачивши інформацію у соцмережах, водій авто зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, під час якої суперечка між ними переросла у бійку.

Після інциденту з побиттям Гончаренко записав ще одно відео, на якому він вибачався перед нападниками. На його обличчі видно сліди побиття.

9 вересня головне управління національної поліції у Черкаській області відкрило кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця у Смілі.

Чому поліція не діяла

Як пише Главком, поліція майже тиждень після конфлікту не відкривала кримінальну справу.

Речниця Головного управління Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк тоді пояснювала це так: "Потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття провадження у нас немає".

Відсутність реакції влади призвела до акцій протесту у Смілі 9 вересня.

На зустрічі мітингарів та влади з поліцією продемонстрували запис погроз з боку нападника колишньому військовому, що як він напише заяву в поліцію, то постраждають батьки. Цим, можливо, і пояснювалась відсутність скарги.

На цьому ж записі, який слухала поліція в мерії, нападник з погрозами вимагав записати відео з вибаченням.

На інцидент відеагував народний депутат від Сміли Сергій Рудик, який зараз на фронті, назвавши інцидент "історією у стилі 90-х". Він написав звернення до міністра внутрішніх справ з проханням провести службове розслідування і обурився бездіяльністю поліції.

Щодо дій працівників поліції розпочали службове розслідування.

Згодом у поліції повідомили, що керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

Побиття військового у Смілі, яке сталося ще на початку вересня, дістало широкий розголос. На резонансну справу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами очільника МВС, розпочали кримінальне провадження і службову перевірку щодо дій або можливої бездіяльності місцевих поліцейських.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів", - заявив міністр.

У соцмережах зʼявилися численні дописи, у яких люди емоційно реагують на побиття військового і закликають покарати винних.