Cкандальний блогер Ендрю Тейт з Румунії зґвалтував і душив двох дівчат

Скандальний блогер Ендрю Тейт зараз перебуває під домашнім арештом у Румунії. Прокуратура розглядає нові звинувачення проти нього, серед яких секс із неповнолітньою та торгівля неповнолітніми. Дві жінки, які стверджують, що Тейт зґвалтував їх і душив, розповіли BBC свою історію.

Ще одна жінка стверджувала, що вперше її зґвалтував молодший брат Тейта, Трістан, який також має мільйони підписників.

Братів Тейт, віком 37 і 36 років, зараз звинувачують у Румунії в торгівлі людьми та створенні організованої групи для сексуальної експлуатації жінок. Ендрю Тейта також звинувачують у зґвалтуванні.

Якщо їх визнають винними, чоловіки можуть отримати понад 10 років ув'язнення. Вони категорично відкидають висунуті проти них звинувачення.



Попередження: стаття містить описи сексуального насильства



Зараз Ендрю Тейт перебуває під домашнім арештом у Румунії. Крім уже висунутих йому звинувачень, прокуратура розглядає нові звинувачення проти нього, серед яких секс із неповнолітньою та торгівля неповнолітніми. Обидва брати також перебувають під слідством за звинуваченням у торгівлі 34 жінками.

Дві британки, не пов’язані з румунською справою проти братів Тейт, докладно розповіли BBC про свої зустрічі з Ендрю Тейтом та ймовірне зґвалтування й сексуальне насильство. Це сталося щонайменше 10 років тому, коли Тейт жив у Лутоні біля Лондона.

Ще одна британка висунула нове звинувачення у зґвалтуванні Трістану Тейту, заявивши, що він cхопив її руками за горло і душив.

Анна (імʼя жінки змінено) розповіла нам, що гуляла з Ендрю Тейтом у Лутоні в 2013 році. Після кількох побачень вона прийшла до нього додому.

Автор фото,Getty Images У березні 2023 року суд Бухареста відправив братів Ендрю (праворуч) і Трістана Тейтів під домашній арешт

"Він почав мене цілувати... а потім просто подивився на стелю і сказав: "Я от думаю, чи варто мені ґвалтувати тебе чи ні. Від несподіванки він просто схопив мене за горло, вдарив об спинку ліжка, сильно придушивши".

Анна каже, що потім він її зґвалтував.

Вона каже, що після нападу Тейт надсилав їй текстові повідомлення та голосові нотатки про зґвалтування та сексуальне насильство.

"Я погана людина? Тому що чим більше це не подобалося тобі, тим більше мені це подобалося", - сказав він у голосовому повідомленні.

"Мені подобається тебе ґвалтувати", - написав він жінці.

Повідомлення Тейта Анні, яке побачила BBC

Анна каже, що він також намагався видати епізод з удушенням за жарт: "Ти справді так образилася, що я тебе трохи придушив?"

Коли BBC запитало Тейта про повідомлення, він відмовився від коментарів.

У 2014 році Анна розповіла поліції Бедфордшира про ймовірний напад. Ще дві жінки висунули схожі заяви, поліція почала розслідування.

У 2019 році справу передали до Королівської прокуратури, але тоді вирішили, що доказів для висунення звинувачень недостатньо.

Ще одна жінка, якій ми дали імʼя Сієнна, описує схожу історію.

Вона каже, що вперше зустріла Ендрю Тейта десять років тому в Лутоні: "Ми швидко знайшли спільну мову і трохи випили".

Вона каже, що у них було те, що вона описує як "звичайний секс на одну ніч".

Сієнна каже, що через кілька місяців вона знову зустріла Тейта.

Вона стверджує, що цього разу він напав на неї.

"Ми пішли до моєї спальні... і почали займатися сексом, - каже вона. - І тоді він поклав руки на мою шию".

Сієнна каже, що їй не вистачало повітря, а потім вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, вона каже, що він все ще продовжував займатися з нею сексом.

"Я була дуже налякана, - каже жінка. - Я просто пам'ятаю, як хапала ротом повітря... Це було зґвалтування".

Сієнна каже, що Тейт душив і ґвалтував її. "Я була дуже налякана", каже жінка

Вона каже, що вранці у неї око налилося кров'ю.

"В мене око було повністю червоне, мабуть, таке часто трапляється у випадках домашнього насильства, коли мало місце удушення".

Друг Сієнни підтвердив BBC, що вона розповіла йому про цей інцидент. Він також каже, що бачив її травму ока.

Сієнна не пішла в поліцію і каже, що шкодує про це.

BBC Panorama відомо загалом про п’ятьох жінок у Великій Британії, які стверджують, що Тейт душив їх під час сексу.

Коли ми брали у нього інтерв’ю в червні минулого року, він заперечував, що коли-небудь душив жінку або займався сексом з жінкою без її згоди.

"Я знаю, що ніколи нікого не кривдив. Це не в моїй природі робити людям боляче", – сказав він.

Ендрю Тейт заперечив звинувачення в удушенні під час інтерв’ю BBC Panorama у 2023 році

Приблизно пʼять років тому Ендрю Тейт почав свій підйом до онлайн-слави.

Відео самопроголошеного женоненависника на YouTube і TikTok, а також публікації в Twitter принесли йому мільйони підписників і всесвітню славу.

Він проповідував хлопцям і молодим чоловікам, що вони повинні домінувати над жінками.

В одному відео він сказав, що жінки "ліниві за своєю природою" і додав: "Немає жодного способу, яким можна жити в реальності і при цьому не бути сексистом".

Влада Великої Британії звернула увагу на вплив Тейта на поширення мізогінії в інтернеті.

На деяких відео він також показував своє розкішне життя, яке він веде в Румунії.

Вважають, що Ендрю і Трістан Тейт переїхали до Румунії у 2016 році.

У Лутоні в них був онлайн-бізнес, в якому вони знімали жінок, які розмовляли та роздягалися перед камерою за гроші.

Румунія має одну з найбільших індустрій вебкам моделей у світі, у якій працює понад пів мільйона працівників. Переїзд братів туди, очевидно, вплинув на розвиток їхнього бізнесу.

У якийсь момент Ендрю Тейт заявив, що заробляє 400 000 фунтів стерлінгів на місяць на вебкам бізнесі і що "на піку популярності на нього працювали 75 жінок".

Однак, коли він розмовляв із BBC минулого року, він применшив ці "досягнення", стверджуючи, що його хвальба була перебільшенням і брехнею.

Автор фото,Getty Images Трістан Тейт у Бухаресті. Брати живуть у Румунії майже 10 років

Розважальний бізнес для дорослих є центральним у кримінальній справі, які порушили проти Тейтів у Румунії.

Прокурори стверджують, що брати торгували жінками - вони вербували їх, організовували їхній переїзд до Румунії, надавали їм житло в Бухаресті з метою експлуатації. Двох фігуранток справи привезли до Румунії з Великої Британії.

Ще одна британка, яка не бере участі в жодному з судових процесів, розповіла Panorama про свій досвід роботи у братів Тейт. Вона вперше виступила публічно.

Дейзі (її ім’я також змінено) каже, що у 2017 році вона зустрічалася з Трістаном Тейтом у Великій Британії, коли він заохотив її працювати веб-кам моделлю на братів у Бухаресті. Ми бачили докази того, що Трістан забронював їй рейс до Бухареста.

Дейзі поїхала за власним бажанням, усвідомлюючи, що погодилась брати участь у цьому бізнесі. Вона описує, як вона та інші вебкам моделі жили та працювали разом під контролем Тейтів.

"У дівчат були свої кімнати, але це не був їхній особистий простір. Усе належало Трістану та Ендрю, спальні, в яких працювали дівчата, також були спальнями, у яких спали брати".

"Дейзі" каже, що Трістан Тейт зґвалтував її після того, як вона розірвала з ним стосунки

Для всіх жінок були суворі правила, каже Дейзі, майже всі аспекти їхнього життя контролювалися.

Схожі речі розповідає румунська вебкам модель, з якою ми також поговорили.

"Ралука" каже, що була списках Тейтів у 2021 році. Вона стверджує, що "контроль і маніпуляції" - це основа їхнього бізнесу.

За словами Ралуки, більшість моделей, які працювали на Тейтів, "зустрічалися з ними". Вона додає, що серед моделей були жінки, яких привезли з Великої Британії.

Румунські прокурори кажуть, що вони мають заяви трьох жінок, які описують "контроль" з боку братів. У матеріалах справи деякі жінки кажуть, що їм забороняли виходити з дому "самостійно".

Коли Ендрю Тейт минулого року говорив з BBC, він заперечував такі звинувачення та стверджував, що жінки працювали на себе. Він сказав, що його роль полягала просто в тому, щоб "допомогти їм знайти оператора".

Дейзі каже, що через кілька днів після приїзду до Румунії вона розлучилася з Трістаном Тейтом, але, як вона стверджує, це не завадило йому намагатися зайнятися з нею сексом.

"Я сказала йому "ні" разів 10-15, що я не хочу".

Тоді, за її словами, він схопив її за горло руками і зґвалтував.

Дейзі не повідомила про це в поліцію.

BBC поспілкувалася з одним із її друзів, який сказав, що після того, як Дейзі повернулася до Великої Британії, вона була засмучена і сказала йому, що Трістан Тейт скоїв над нею сексуальне насильство.

Ми запитали Трістана Тейта про всі звинувачення на його адресу – він не прокоментував.

Автор фото,EPA У Румунії триває розслідування щодо справи братів Тейт

Цього року стосунки Тейтів із законом погіршилися ще більше.

Окрім звинувачень у Румунії та нового розслідування, про яке оголосили минулого місяця, їм загрожують юридичні заходи в інших місцях.

У Великій Британії поліція графства Бедфордшир почала процедуру екстрадиції проти обох братів за звинуваченнями у зґвалтуванні та торгівлі людьми, які сталися до 2012-2015 років. Жодне з них не має стосунку до жінок, з якими ми розмовляли.

Поліція Девона і Корнуолла також порушила цивільну справу проти Тейта за ухилення від сплати податків на його онлайн-бізнес. Наступного місяця суддя має винести рішення про мільйонні борги.

Зараз Сієнна та Анна подають до суду на Ендрю Тейта, і їхню справу має розглянути Високий суд Лондона. Разом із двома іншими жінками вони звинувачують Ендрю Тейта у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Він має намір оскаржити позови.

Ми запитали Тейта про всі останні звинувачення, але він відмовився від коментарів.

Минулого року він сказав нам: "Я з нетерпінням чекаю, коли правда розкриється. Я з нетерпінням чекаю, коли BBC розкриє правду про те, що Ендрю Тейта визнали невинним, тому що я ніколи не робив нічого поганого".

Автор: Оана Марочіко, Бен Мілн, BBC Panorama