В Кропивницькому несподівано помер відомий тікток-блогер Юрій Ворожко

Сьогодні, 26 лютого, у Кропивницькому повідомили про смерть місцевого 32-річного блогера Юрія Ворожка. На момент смерті він був на тренуванні в одному із спорткомплексів міста.

Про смерть повідомила у соцмережі його знайома кропивничанка Катерина Стерпул.

«Я думала, що це фейк, але це правда – нашого друга Юрія Ворожко більше немає з нами. Зараз їду зустрітися з його дружиною», – сказала вона.

Згодом Катерина Стерпул опублікувала відео, в якому розповіла, що помер Юрій Сторожко під час тренування.

«Юра був сьогодні на тренуванні у басейні. І я не знаю, яким чином, але він потонув. У мене в голові не вкладається, як таке може статися?», – сказала вона.

Речниця управління Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко підтвердила, що в одному із спортивних комплексів міста справді виявили тіло 32-річного чоловіка. Причини смерті поки не відомі.

«Під час огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Причину смерті встановлять в результаті проведення судово-медичної експертизи», – сказала вона.

Юрій Ворожко займався плаванням професійно, брав участь у змаганнях у Франції та Іспанії, постійно загартовувався, пірнаючи в ополонку взимку.



Блогер розвивав свої акаунти у соцмережах, вів канал «Vorozhko UA» на відеохостингу YouTube. На ньому він викладав відео, к допомагає людям, як приганяє авто для ЗСУ тощо.

«Мета цього каналу – донести до людей, що гарні та добрі справи робити не важко і приємно. Хочу щоб переглядаючи відео на цьому каналі, ви надихались на добрі справи і вам хотілось це повторити і принести в це життя трішечки доброти», – написав блогер в описі каналу.

Також Юрій Ворожко ініціював різноманітні благодійні акції у місті. Наприклад, у 2021 році він закликав містян долучитися до прибирання міста, а між учасниками акції розіграв путівки на море.

Останнє відео Yura Vorozhko