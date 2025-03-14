Блогерка вкрала дитинча вомбата у його мами. Це збурило всю Австралію. ВІДЕО

Американська інфлюенсерка Сем Джонс, яка під час своєї поїздки до Австралії схопила на руки дитинча вомбата та виклала відео з цим в соціальні мережі, викликала хвилю критики в країні. Відреагували навіть в уряді.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі назвав інцидент "неподобством", а міністерка закордонних справ Пенні Вонг - "жахливим".

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив, що його відомство розглядає можливість анулювати візу Джонс.

Однак згодом стало відомо, що вона поїхала з країни за власним бажанням.

"Це найкращий час для дитинчат вомбата", - сказав Берк у короткій заяві в п'ятницю, святкуючи від'їзд Джонс.

Джонс опублікувала відео, на якому вона схопила дитинча вомбата з узбіччя дороги, а потім, сміючись, тікала разом із ним від його збентеженої матері. Після цього по всій Австралії прокотилася хвиля гніву.

Відео



На відео також видно, як дитинча вомбата незадоволено шипить, аж поки Джонс не повертає його назад на землю.

Джонс, яка також відома під іменем Саманта Страбл, має майже 100 000 підписників і називає себе в інстаграмі "любителькою активного відпочинку та мисливицею".

Після інциденту вона закрила доступ до свого облікового запису і видалила відео з вомбатом.

Відео Джонс викликало хвилю критики.

У п'ятницю лідер опозиції Пітер Даттон сказав, що вважає це "жорстоким вчинком", і він радий, що інфлюенсерка поїхала.

Інтернет-петиція з вимогою депортувати Джонс із Австралії набрала понад 30 тисяч підписів.

Однак, оскільки Джонс не висунули звинувачень і не визнали її загрозою для країни, уряд не мав підстав для анулювання її візи.

У видалених коментарях Джонс зазначила, що "обережно тримала дитинча протягом однієї хвилини, а потім відпустила назад до мами".

"Вони пішли назад у кущі разом абсолютно неушкодженими, - написала вона. - Я ніколи не завдаю шкоди дикій природі під час своїх зйомок".

Але експерти з дикої природи визнали вчинок Джонс "відвертою зневагою" до місцевої дикої природи.

Товариство захисту вомбатів заявило, що вони були шоковані, побачивши "неналежне поводження з вомбатом заради лайків у соціальних мережах".

Сюзанна Мілторп, голова відділу кампаній World Animal Protection Australia, сказала BBC Newsday, що розміщення такого відео для "дешевого контенту" є "неприпустимим".

"Цьому малюку, мабуть, здалося, що його схопив гігантський хижак", - сказала вона.

Вомбати, які походять з Австралії, є захищеним видом по всій країні. Дитинчата вомбатів мають міцний зв'язок зі своїми матерями, і будь-яка розлука може бути для них тривожною та шкідливою, кажуть природоохоронці.

У новому обліковому записі у TikTok, який нібито створила Джонс, коли її старий обліковий запис забанили, у четвер зʼявився допис про те, що вона отримала купу ненависті та сотні погроз смерті.

"Уявіть, що хтось просто підходить до вашої дитини і лається на неї? Давайте проявимо трохи поваги", - йдеться у дописі.

Більшість, однак, продовжують критикувати вчинок Джонс.

"Можливо, краще уявіть, що хтось підійшов, забрав вашу дитину і сміявся, поки ви кричали, щоб вам її віддали", - йдеться у коментарі під дописом.

Автор: Сайгон Аткінсон, Ко Еве, BBC News