Борець з ріелтерами, який став героєм. Як хлопець надихає бідних захоплювати порожнє житло в Австралії

Три роки тому юрист Джордан ван ден Берг був невідомим тіктокером, який висміював на своїх відео рієлторів.

Але сьогодні 28-річний чоловік є одним із найвідоміших активістів Австралії.

Під псевдонімом Purple Pingers він говорить про житлову кризу в країні, висвітлюючи шокуючі умови оренди, погану поведінку орендодавців і те, що він називає провалом уряду.

Він не тільки говорить про проблему, але й допомагає людям шукати вільні будинки, де вони могли б поселитися, викриваючи поганих орендодавців в загальнодоступній базі даних. Цей підхід приніс йому легіони шанувальників.

Деякі люди прозвали ван ден Берга Робін Гудом у світі нерухомості.

Але через свої нестандартні методи він також нажив багато ворогів і викликає дискусії уже не тільки в Австралії, а й за кордоном.

Поширені проблеми з орендою

Немає сумніву, що ринок нерухомості в Австралії переживає кризу. Експерти кажуть, що майже все пішло не так.

Ціни на будинки астрономічні, що тисне на і без того дефіцитний ринок оренди. Майже всюди недостатньо державного житла, щоб заповнити прогалини.

Криза підняла оренду до рекордно високого рівня, а вільних місць рекордно мало, що змушує багатьох австралійців жити в незахищеному, недосяжному, перенаселеному чи небезпечному житлі або залишатися бездомними.

Найбільше від кризи страждають молоді та вразливі верстви населення. Ван ден Берг описує ситуацію лайкою.

Він додає: "У нас були літні люди, які виграли від… дуже, дуже щедрої житлової політики, (…) а потім залишили молодих людей розбиратися в цьому самим".

Ван ден Берг тепер і сам домовласник - він визнає, що походить з привілейованого середовища, - але каже, що також знає, як бути орендарем.

"Те, як в Австралії поводяться з вразливими людьми… це все мене дуже розізлило", - розповідає він BBC з Мельбурна.

Тож він почав кепкувати з агентів нерухомості онлайн. Публікуючись під ніком Pingers accounts, ван ден Берг пародіював рієлторів, робив саркастичні огляди різних будинків, доступних для оренди в країні.

Його тіктоки, про які він розповідав у крихітний мікрофон, часто прикріплений до випадкових речей, до овоча чи книжки, швидко стали хітами. Невдовзі його завалили повідомленнями люди з поганим досвідом оренди і він також почав розповідати їхні історії.

Але їх було так багато, що він не встигав.

"Я подумав, що це неправильно, що якийсь білий чувак в інтернеті повинен розповідати історії всіх… ти повинен мати можливість розповісти свою власну історію, ким би ти не був, не боячись наслідків".

Так народилася база даних "Оренда лайна". Це понад 3 тисячі оглядів від анонімів з фотографіями оголеної електричної проводки, стін, що розпадаються, потрісканої підлоги, загальної вбогості, безкінечної плісняви, а часом і грибка.

АВТОР ФОТО,SUPPLIED Такі фотографії з'являються у базі, яку створив тіктокер

Там також можна знайти історії про незаконні візити орендодавців, расизм з боку рієлторів і людей, які стверджують, що їх виселили після того, як вони попросили зробити суттєвий ремонт.

Багато хто каже, що квартири тут же виставляли на продаж чи оренду, в тому ж стані, але за більші гроші.

"(Орендодавець) – негідник… Кожен раз, коли ми просили зробити базовий ремонт, він відповідав, що ми маємо виїхати", - пише одна людина зі штату Вікторія.

Орендодавці та рієлтори мають доступ до великої кількості даних про орендарів, хоча вони самі стільки про власників квартир не знають, каже ван дер Берг, пояснюючи, що його база даних має вирівняти цей баланс.

Але цього місяця він звернув увагу на орендодавців з вільними будинками, стверджуючи, що вони можуть допомогти зменшити напругу на ринку оренди.

Останній огляд населення Австралії показав, що близько мільйона будинків порожні. І багато з них розташовані в районах, де житлова криза змусила людей жити в наметах.

Складно сказати, скільки ще часу вони пустуватимуть, і чому так сталося, але ця ситуація роздратувала ван ден Берга: "Тож я надумав скласти список".

Зі своїми прихильниками він збирає адреси з усієї країни і заохочує людей займати ці будинки, тобто займатися сквотингом.

Сквотинг – коли люди займають покинутий дім без згоди власника – є законним в Австралії. Але закони забороняють проникнення і посягання на приватну територію та власність, а також перебування на приватній території, яку вам наказали покинути.

"Якщо уряд нічого не робить для того, щоб багатії не накопичували порожні будинки, змусьте їх", — підписав тіктокер відео із закликом подавати заявки на поселення.

Він розмістив деякі адреси в публічному доступі, хоч з міркувань безпеки теж роздає людям адреси в приватних повідомленнях.

Ідея сподобалася не тільки австралійцям, а й жителям інших країн. Тепер ван дер Бенг розширює свій список, вносячи туди адреси порожніх будинків у Великій Британії, США, Швейцарії та інших країнах.

Погляди розділилися

"Реакція Австралії була надзвичайною: "агов, так, ми маємо щось з цим зробити. Це не обов'язково правильний спосіб боротися з кризою, але це справедлива критика", - переказує він реакції австралійців.

"Загалом це багатії не в захваті від того, що я роблю", - каже ван дер Берг.

Він каже, що йому часто надходили різні дзвінки, але були також юридичні та фізичні погрози – надто після того, як він почав створювати список порожніх будинків.

Це призвело до національної дискусії в Австралії, а блогера звинуватили в підбурюванні до злочинів. Він відкинув ці обвинувачення на національному телебаченні, одягнувши футболку з написом "Хороші люди не дотримуються поганих законів".

АВТОР ФОТО,NETWORK 10/THE PROJECT Джордан ван дер Берг наробив багато галасу, з'явившись на національному телебаченні

"Поліція має висунути йому звинувачення за підбурювання до проникнення", - сказав ведучий Sky News Australia Джеймс Макферсон, додавши, що "власники будинків не несуть етичної відповідальності перед бездомними".

"Що говорить про те, чи нерухомість порожня, на його високу думку? Через те, що тут зарослий газон і немає меблів?" – сказала Нікола МакДугал з громадської організації інвесторів, які вкладаються в нерухомість Австралії.

"Існує безліч причин, чому будинок може бути вільним, його могли продати чи здати в оренду, але нові власники чи орендарі просто ще не переїхали".

Президент Австралійської асоціації орендодавців визнав, що житло може бути емоційною проблемою, але вважає, що сквотинг – це як вкрасти чиюсь машину для веселої поїздки.

Інша група заявила, що порожня нерухомість викликає "обґрунтоване занепокоєння", але сквотинг створює "значні юридичні та безпекові ризики для безпеки як для власників нерухомості, так і потенційних сквотерів".

Список ван ден Берга також викликав швидку негативну реакцію в Америці.

Згадуючи його в інтернеті, люди погрожували оглянути вказані будинки та розстрілювати людей на місці, інші тегали ФБР. Щонайменше один користувач намагався опублікувати адресу, де живе ван ден Берг, але йому вдалося оприлюднити тільки розташування його поштомата.

"Схоже на те, що в цій країні небагато емпатії", - сказав ван дер Берг.

Тож як він відповідає на критику того, що міряє усіх однією гребінкою?

Він не хвилюється: "Я такий: звичайно, мабуть, не всі рієлтори погані. Але більшість із них".

Інші кажуть, що він має зосередитися на тому, щоб досягти змін на ринку.

АВТОР ФОТО,ABC NEWS: CHRIS GILLETT Багато бездомних в Австралії сплять у наметах

"Якби цю енергію спрямувати на наших членів парламенту та сенаторів, можливо, було би достатньо фінансування та ресурсів для вирішення проблем із списками очікування на державне житло", - сказав речник Інституту нерухомості Австралії.

"Але у нас були десятки років поганого управління, що призвело до цієї ситуації, і поки ми будемо зосереджуватися на політичних рішеннях, що у цей час робитимуть люди?" – відповідає тіктокер.

"Якщо вам не подобається те, що я кажу… яке ваше політичне рішення?"

Він хоче захисту прав орендарів, реформи прибуткових податкових пільг для інвесторів у нерухомість, а також великі податки для орендодавців, які залишають свою нерухомість порожньою тривалий час.

Він каже, що мав переговори з правозахисними органами і законодавцями, але більшість тримається від нього на відстані.

"Я розумію це", - каже він. – "Я просто якийсь ідіот з інтернету".

Але маючи понад 200 тисяч підписників тільки в соцмережах, ван ден Берг каже, що навіть не підозрював, що його діяльність аж так вибухне. Зараз він поєднує повний робочий день з роботою, яка часто "розбиває серце".

"Вночі люди мені пишуть електронні листи з повідомленнями, що їх щойно вигнали з дому… це дуже жахливі історії, коли я справді нічого не можу з цим вдіяти", - каже він.

"Це великий стрес і жаль, тому що я відчуваю, що маю зобов'язання перед людьми".

"(Але – Ред.) одна людина може багато зробити завдяки силі інших", – додає він.