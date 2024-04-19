Премʼєра кліпа Dorofeeva з Лебігою зібрала 57 тис глядачів і 5 млн грн. Як робили колаборацію

Надя DOROFEEVA випустила фіт "А я все плакала" з популярним блогером Мішею Лебігою.

Як кажуть автори пісні, серед яких сама Надя, її чоловік Міша Кацурін та саундпродюсер Іван Клименко, вона про те, що наболіло.

"Пісню ми писали нашим основним авторським складом. А Міша (Лебіга) дописав свою частину вже на студії – це його імпровізація. Взагалі, все дуже легко сталося. Буває, коли пісня миттєво з’являється, на відчуттях. Ця пісня – саме така, є в неї якась магія" – розповідає DOROFEEVA.

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ФОТО ІВАН ХОДАНИЧ

"Коли я прийшов на студію, Надя запитала: "Про що ти хочеш сказати? Що тебе турбує?". Я сказав, що трошки втомився від того, що люди сруться між собою по пустякам якимось. Хвилинку подумав і наговорив в мікрофон цей текст, з першого дубля", – запевенив Міша.

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Трек "А я все плакала" – спільний творчий меседж, адресований всім українцям. Це музичне нагадування про те, що сваритися між собою через дрібниці – "неприкольно", і зараз в цьому не має жодного сенсу.

"Мій улюблений рядок в пісні: "Навіщо люди саджають в своїх садах квіти зла?". Дійсно, зараз наша пісня може бути нагадуванням про те, що краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати образи та злість на інших людей", – каже DOROFEEVA.

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Хто такий Михайло Лебіга

Leb1ga почав активно стрімити на Twitch у вересні 2022 року. Зазвичай він веде розмовні трансляції у розділі Just Chatting, під час яких спілкується із глядачами, дивиться та коментує випуски українських телешоу.

Зараз Лебіга є одним із найпопулярніших українськомовних творців контенту на платформі – у нього понад 322 000 фоловерів на Twitch та 719 000 підписників в Instagram.

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