Рейтинги Spotify та Apple Music. Що слухали українці у 2024 році й скільки російською

Музичні сервіси Apple Music та Spotify оприлюднили свої традиційні щорічні рейтинги музичних уподобань слухачів.

Попри те, що дві платформи використовували різні підходи - Spotify зробив добірку найпопулярніших треків саме українських виконавців, а Apple обирала лідерів серед усіх пісень, які слухали в Україні - на обидвох платформах виявився один і той самий лідер.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,alyona alyona та Jerry Heil посіли третє місце на цьогорічному "Євробаченні" з треком Teresa & Maria

Ним став трек Teresa & Maria від дуету alyona alyona та Jerry Heil, з яким вони посіли третє місце на цьогорічному "Євробаченні".

Що слухали українці в Apple Music

Apple Music оприлюднила перелік зі 100 найпопулярніших треків, які слухали в Україні у 2024 році.

Серед них більшість пісень - 59 - були від українських виконавців.

До першої десятки потрапили дев'ять українських пісень, і лише одна англомовна - Lose Control американського виконавця Teddy Swims, яка посіла сьому сходинку.

Втім, українці продовжували слухати на Apple Music також і російські пісні, і хоча жодна з них не потрапила до Топ-10, загалом серед сотні найпопулярніших їх було 19, тобто майже 20%. Серед них зокрема - трек "Царица" колись української співачки ANNA ASTI, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну живе у Москві.

До першої десятки увійшло одразу дві пісні Klavdia Petrivna - "Знайди мене" посіла третє місце, а "Барабан" у дуеті з Артемом Пивоваровим - четверте.

Автор фото,t.me/KlavdiaPetrivna Підпис до фото,Klavdia Petrivna довго не розкривала свою особу і зробила це лише 31 серпня

Також одразу дві сходинки у Топ-10 отримала співачка DOROFEEVA - на п'ятому місці опинилася її пісня у дуеті з LEBIGA "А я все плакала", а на дев'ятому - "Хай пишуть".

Загалом десятка найпопулярніших пісень Apple Music виглядає наступним чином:

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Chico, Qatoshi & 100лиця – "Покохай мене"

Klavdia Petrivna - "Знайди мене"

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna – "Барабан"

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

MONATIK – "А що?"

Teddy Swims – "Lose Control"

Domiy – "Нагадай"

DOROFEEVA – "Хай пишуть"

YAKTAK – "Уночі"

Найпопулярніші українські треки на Spotify

Музичний сервіс Spotify оприлюднив свій традиційний Wrapped - список із 50 найпопулярніших пісень українських виконавців 2024 року.

Його перша десятка містить кілька збігів із Топ-10 від Apple - окрім лідера Teresa & Maria до неї також потрапили треки "Знайди мене" Klavdia Petrivna, "Покохай мене" Chico, Qatoshi & 100лиця, "А я все плакала" DOROFEEVA & LEBIGA та "Барабан" Klavdia Petrivna та Артема Пивоварова.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Співачка DOROFEEVA - серед найпопулярніших українських виконавців

Натомість замість одного англомовного треку у десятці найпопулярніших від Apple, до десятки Spotify потрапила одна російськомовна пісня - трек "Крепче" українського гіп-гоп виконавця KRBK.

Також до Топ-10 Spotify потрапили одразу два треки виконавця Wellboy - "Забий" у дуеті з Parfeniuk на дев'ятій сходинці та "Додому" на десятій.

У першій десятці також залишилася пісня "Силуети" виконавців SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ, яка минулого року очолила український топ Spotify.

Топ-10 пісень українських виконавців від Spotify виглядає так:

alyona alyona, Jerry Heil - Teresa & Maria

Klavdia Petrivna - "Я тобі брехала"

Klavdia Petrivna - "Знайди мене"

Chico, Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене"

DOROFEEVA, LEBIGA - "А я все плакала"

KRBK - "Крепче"

Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna - "Барабан"

SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"

Wellboy, Parfeniuk - "Забий"

Wellboy - "Додому"

Чи більшає української музики

Якщо порівнювати цьогорічні 100 найпопулярніші серед українців пісні від Apple з минулорічними, то частка україномовних пісень серед них практично не змінилася - вона становить близько 60%.

Водночас у першій десятці цьогоріч українські пісні трохи зміцнили свої позиції: у 2023 році у Топ-10 Apple було дві англомовні пісня, одна з яких очолювала чарт: Flowers Miley Cyrus посіла перше місце, а Unholy у виконанні Sam Smith та Kim Petras - восьме. Натомість цього року серед десяти найпопулярніших пісень дев'ять - українських.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Минулорічний чарт Apple Music в Україні очолила пісня Miley Cyrus

При цьому кількість російських треків у цьогорічному списку у порівнянні з минулорічним трохи зросла: минулого року їх було 15, а цього - 19.

Згідно зі статистикою музичного проєкту bezodnya.music, опублікованою у вересні, українські пісні загалом переважають у популярних чартах Spotify, YouTube Music, Apple Music та Shazam - на них припадає в середньому 39% прослуховувань. При цьому російські пісні мають 26%, а треки інших країн - 34%.

Водночас дані проєкту NUAM (Нова українська музика) свідчать про те, що 2024 року серед треків, випущених українськими артистами, трохи менше 80% були українською мовою. При цьому англійською мовою випустили близько 10,5% пісень, російською - 9,7%, іншими мовами - менше одного відсотка.







