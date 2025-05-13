Євробачення-2025. Усе, що треба знати про конкурс цього року

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2025 Май 13 » 16:02:39
У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі стартує "Євробачення-2025". Минулорічний конкурс запам'ятався скандалом - першою в історії дискваліфікацією учасника.
Чим це Євробачення відрізняється від попередніх, кого букмекери вважають фаворитом і чому представниця Мальти була змушена змінити назву своєї пісні?
Україну на конкурсі представляє гурт Ziferblat, який виграв нацвідбір Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray у стилі диско-фанк та гіппі 60–70-х років.
Київський гурт Ziferblat складається із трьох учасників: двох братів Даниїла Лещинського (соліст) і Валентина Лещинського (гітарист), та Федора Ходакова (барабанщик).
За словами учасників гурту, пісня Bird of Pray розповідає історію українців, яких війна розлучила з близькими.
"Це про наші проблеми, які ми переживаємо, про трагедію останніх трьох років", – розповів співак Валентин Лещинський фан-сайту Євробачення Wiwibloggs.
Російський обстріл нещодавно зруйнував будинок Христини Старикової, бек-вокалістки Ziferblat. Батько барабанщика Федора Ходакова зараз на передовій.
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Іспанія (фіналіст)
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Велика Британія (фіналіст)
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Італія (фіналіст)
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Франція (фіналіст)
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Швейцарія (фіналіст)
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Німеччина (фіналіст)
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"Євробачення" - щорічний музичний конкурс, який організовує Європейська мовна корпорація (EBU). У ньому беруть участь країни-члени EBU та Австралія. Кожна країна сама вирішує, кого відправляти співати від свого імені: десь це окремий конкурс, а десь закрите журі обирає, кого відправити на "Євробачення".
Україна – одна з найбільш успішних країн на Євробаченні. Українські учасники завжди потрапляли до фіналу і вигравали конкурс тричі:
2004 - Руслана з піснею "Wild Dances"
2016 - Джамала з піснею "1944"
2022 - Kalush Orchestra з піснею "Stefania"
Росія і Білорусь не беруть участь у конкурсі з 2022 року.
Конкурс складається з двох півфіналів та фіналу.
Перший півфінал пройде у вівторок, 13 травня, другий — у четвер, 15 травня.
За результатами голосування глядачів, 10 країн з кожного півфіналу пройдуть у фінал.
"Велика п'ятірка" – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія – автоматично проходять до фіналу, оскільки вони є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).
Цього року до них також приєднується Швейцарія — країна-переможець минулорічного конкурсу, яка організовує цьогорічне Євробачення.
Фінал Євробачення 2025 пройде 17 травня. Переможця визначать професійне журі країн-учасниць та голосування глядачів.
Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. Чорногорія повернулася на "Євробачення" після дворічної перерви, а Молдова відмовилася від участі через фінансові міркування.
Цього року головним фаворитом у букмекерів на Євробаченні є група KAJ, що представляє Швецію.
KAJ — це тріо з Фінляндії, що співає на діалекті шведської мови віро. Їхня пісня "Bara bada basta" ("Давай просто попаримося") — зухвала композиція, присвячена сауні.
Головний суперник шведськомовних фінів, на думку букмекерів,— це співак JJ, який представляє Австрію з баладою "Wasted Love".
Цілком імовірно, що як і в минулі два роки, голосування професійного журі, яке зазвичай віддає перевагу сильному голосу і гарній мелодії, і глядачів, яким по душі щось веселіше, радикально відрізнятимуться.
Фанати досі не можуть пробачити друге місце для фінського репера Käärijä в 2023 році. Він програв Loreen зі Швеції з її поп-баладою "Tattoo". Фанати також вболівали за рокерів Baby Lasagna з Хорватії з піснею "Rim Tim Tagi Dim", які посіли друге місце у 2024 році. Переможцем конкурсу минулого року стала Швейцарія з піснею "The Code" у виконанні Nemo.
Утім, переможці 2022 року — український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stephania" — був лише четвертими після голосування журі, але в підсумку голосування глядачів вивело їх на перше місце.
Хто переможе — журі, чи глядачі? Ми дізнаємося вже у цю суботу. А може, як було у 2019 році, перше місце посяде виконавець, який ні від кого не отримав найбільше балів, але переміг за сумою балів.
Виконавці, чиї шанси на перемогу букмекери оцінюють вище ніж у 1%:
Окрім прогнозів букмекерів, також варто зважати на результати опитувань користувачів, що опубліковані на сайті EurovisionWorld.com
За останні 10 років вони помилились лише двічі в 2016 році і в 2024 році.
Станом на 12 травня, фанати цього сайту з невеликим відривом віддають перевагу Швеції перед Австрією.
"Євробачення" не було би "Євробаченням", якби свято музики не супроводжувалося скандалами.
Мальтійська співачка Міріана Конте перемогла у національному відборі в січні з піснею під назвою "Kant" (у перекладі з мальтійської — "спів"). Композиція викликала неоднозначну реакцію через те, що kant звучить подібно до англійського слова cunt ("вульва"), яке в британській та американській англійській є грубою лайкою.
Спочатку Європейська мовна спілка (EBU) схвалила текст пісні. Однак, правила "Євробачення" забороняють використання нецензурної лексики в піснях, а виступи учасників мають відповідати вимогам для перегляду всією родиною.
У результаті Міріана Конте змінила провокаційну назву на "Serving" ("служіння"; у приспіві вона спочатку співала "serving kant", що звучить як сленгове позначення впевненої в собі людини у квір- та драг-культурі). Саме слово kant було замінене на ah.
Звісно, під час цього процесу мальтійці засудили EBU за дискримінацію їхньої мови.
Після презентації костюмів українського гурту Ziferblat у соціальних мережах розгорілися дискусії.
Деякі користувачі висловлюють захоплення сміливістю та оригінальністю образів, інші ж вважають їх надто епатажними та такими, що не відповідають очікуванням аудиторії.
Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов. Він розповідав, що костюми Ziferblat натхненні модою 1970-х років, де поєднується ретро-естетика з сучасними елементами.
Ще один скандал — це реакція італійців на композицію естонця Томмі Кеша.
На естонському національному відборі Томмі Кеш постав у образі стереотипного італійського мафіозі з охоронцями.
Пісню "Espresso Macchiato" він виконує на сумішші з ламаної італійської та не менш ламаної англійської.
У відповідь італійська організація із захисту прав споживачів Codacons надіслала протест до Європейської мовної спілки (EBU).
"Попри свободу самовираження артистів, […] ми не можемо не висловити сумніви щодо включення пісні, яка ображає велику кількість людей", — йдеться в заяві Codacons.
Сенатор ультраправої італійської партії "Ліга" Марко Чентінайо виклав в Instagram фрагмент кліпу Томмі Кеша на пісню Espresso Macchiato з підписом: "Хто ображає Італію — має бути виключений з "Євробачення".
Втім, під відео на YouTube італійці залишали позитивні коментарі:
"Я голосуватиму за Естонію!",
"No stresso, no stresso, don't need to be depresso" (рядок із пісні — прим. ВВС) —
"Я, як італієць, певно, зроблю собі таке татуювання".
Про наслідки італійської скарги наразі нічого не повідомлялося.
Прапори країн-учасниць — невід'ємна частина Євробачення. Але як учасники, так і фанати нерідко хочуть принести й інші прапори.
Найбільше суперечок викликає палестинський прапор.
Коли у 2019 році конкурс проходив в Ізраїлі, цей прапор заборонили.
Заборону порушили учасники з Ісландії — БДСМ-панк-гурт Hatari, за що ісландську телерадіомовну компанію RÚV оштрафували на 5 тисяч євро.
Заборону порушила тоді й запрошена зірка — Мадонна, однак, її ніхто не штрафував.
Цього року артистам і всім представникам офіційних делегацій заборонено використовувати будь-які прапори, окрім прапора країни, яку вони представляють.
По суті, це означає, що не можна буде висловити солідарність з Україною, як, наприклад, зробила делегація Литви у 2022 році.
Також не дозволено використовувати прапори прайду та пов'язаних із ним рухів - прапори трансгендерних, небінарних людей, асексуалів тощо.
Утім прайд-прапори для артистів були заборонені і в 2024 році. Переможець Nemo - небінарний артист - пронесли свій небінарний прапор таємно.
Нідерландська мовна компанія AVROTROS заявила про намір оскаржити заборону EBU на прайд-прапори.
Найбільше суперечок і дискусій серед фанатів, звісно, викликає участь Ізраїлю в "Євробаченні".
Палестинське питання завжди було важливою темою для фанатів конкурсу.
Серед них багато представників та прихильників ЛГБТК+ спільноти — і ця аудиторія, особливо в Західній Європі, включає й тих, хто відвідує демонстрації на підтримку Палестини.
Після жовтня 2023 року ситуація загострилася. Багато хто закликав Європейську мовну спілку (EBU) відсторонити Ізраїль через бомбардування Гази — наводячи як приклад виключення Росії.
У 2024 році кілька виконавців скаржилися на поведінку ізраїльської делегації.
У відповідь ізраїльський телеканал KAN поскаржився на атмосферу ненависті.
Серед фанатів "Євробачення" була теорія, що EBU не виключила Ізраїль через те, що одним з головних спонсорів конкурсу є ізраїльська компанія Moroccan Oil.
Цього року Ізраїль представляє співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Як це вплине на атмосферу в Базелі, залишається лише здогадуватись, однак принаймні під час перших репетицій нових скандалів не було.
На відкритті конкурсу у Базелі було кілька акцій протесту проти участі Ізраїля.
Цього року на "Євробаченні" — рекордна з 1999 року кількість пісень не англійською мовою, відколи учасникам дозволили співати будь-якою мовою, а не лише державною мовою країни, яку вони представляють.
Текст 22 композицій цього року принаймні наполовину написаний не англійською.
Швеція вперше з 1998 року представлена шведською піснею, Німеччина — повністю німецькою піснею вперше з 2007 року, а Латвія — піснею повністю латиською вперше з 2004 року й лише вдруге за всю історію участі країни в конкурсі.
Але ще цікавіше те, що багато хто співає не мовою країни, яку представляє, а якоюсь іншою.
Так, пісня Клода (Нідерланди) здебільшого французькою, Томмі Кеша (Естонія) — ламаною італійською, а назва та приспів пісні Еріки Вікман (Фінляндія) — німецькою.