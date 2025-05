Євробачення-2025. Усе, що треба знати про конкурс цього року

У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі стартує "Євробачення-2025". Минулорічний конкурс запам'ятався скандалом - першою в історії дискваліфікацією учасника.

Чим це Євробачення відрізняється від попередніх, кого букмекери вважають фаворитом і чому представниця Мальти була змушена змінити назву своєї пісні?

Україна і пісня про птаха

Україну на конкурсі представляє гурт Ziferblat, який виграв нацвідбір Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray у стилі диско-фанк та гіппі 60–70-х років.

Київський гурт Ziferblat складається із трьох учасників: двох братів Даниїла Лещинського (соліст) і Валентина Лещинського (гітарист), та Федора Ходакова (барабанщик).

За словами учасників гурту, пісня Bird of Pray розповідає історію українців, яких війна розлучила з близькими.

Автор фото,Getty Images Ziferblat на бірюзовому хіднику Євробачення. В одязі J'amemme та в Andreas Moskin

"Це про наші проблеми, які ми переживаємо, про трагедію останніх трьох років", – розповів співак Валентин Лещинський фан-сайту Євробачення Wiwibloggs.

Російський обстріл нещодавно зруйнував будинок Христини Старикової, бек-вокалістки Ziferblat. Батько барабанщика Федора Ходакова зараз на передовій.

Порядок виступів учасників у півфіналах Євробачення Фіналісти Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швейцарія також виступатимуть у півфіналах

Вівторок, 13 травня Четвер, 15 травня Ісландія Австралія Польща Чорногорія Словенія Ірландія Естонія Латвія Іспанія (фіналіст) Вірменія Україна Австрія Швеція Велика Британія (фіналіст) Португалія Греція Норвегія Литва Бельгія Мальта Італія (фіналіст) Грузія Азербайджан Франція (фіналіст) Сан-Марино Данія Албанія Чехія Нідерланди Люксембург Хорватія Ізраїль Швейцарія (фіналіст) Німеччина (фіналіст) Кіпр Сербія Фінляндія

Євробачення - що це за конкурс

"Євробачення" - щорічний музичний конкурс, який організовує Європейська мовна корпорація (EBU). У ньому беруть участь країни-члени EBU та Австралія. Кожна країна сама вирішує, кого відправляти співати від свого імені: десь це окремий конкурс, а десь закрите журі обирає, кого відправити на "Євробачення".

Україна – одна з найбільш успішних країн на Євробаченні. Українські учасники завжди потрапляли до фіналу і вигравали конкурс тричі:

2004 - Руслана з піснею "Wild Dances"

2016 - Джамала з піснею "1944"

2022 - Kalush Orchestra з піснею "Stefania"

Росія і Білорусь не беруть участь у конкурсі з 2022 року.

Як пройде "Євробачення 2025"

Конкурс складається з двох півфіналів та фіналу.

Перший півфінал пройде у вівторок, 13 травня, другий — у четвер, 15 травня.

За результатами голосування глядачів, 10 країн з кожного півфіналу пройдуть у фінал.

"Велика п'ятірка" – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія – автоматично проходять до фіналу, оскільки вони є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

Цього року до них також приєднується Швейцарія — країна-переможець минулорічного конкурсу, яка організовує цьогорічне Євробачення.

Автор фото,AFP via Getty Images Маскот Євробачення-2025 — Лумо

Фінал Євробачення 2025 пройде 17 травня. Переможця визначать професійне журі країн-учасниць та голосування глядачів.

Цього року в конкурсі беруть участь 37 країн. Чорногорія повернулася на "Євробачення" після дворічної перерви, а Молдова відмовилася від участі через фінансові міркування.

Фаворити Євробачення 2025

Цього року головним фаворитом у букмекерів на Євробаченні є група KAJ, що представляє Швецію.

KAJ — це тріо з Фінляндії, що співає на діалекті шведської мови віро. Їхня пісня "Bara bada basta" ("Давай просто попаримося") — зухвала композиція, присвячена сауні.

Автор фото,ANDERS WIKLUND/EPA-EFE/REX/Shutterstock Фаворити букмекерів - група KAJ зі шведськомовної частини Фінляндії, які представляють Швецію з піснею про сауну

Головний суперник шведськомовних фінів, на думку букмекерів,— це співак JJ, який представляє Австрію з баладою "Wasted Love".

Цілком імовірно, що як і в минулі два роки, голосування професійного журі, яке зазвичай віддає перевагу сильному голосу і гарній мелодії, і глядачів, яким по душі щось веселіше, радикально відрізнятимуться.

Фанати досі не можуть пробачити друге місце для фінського репера Käärijä в 2023 році. Він програв Loreen зі Швеції з її поп-баладою "Tattoo". Фанати також вболівали за рокерів Baby Lasagna з Хорватії з піснею "Rim Tim Tagi Dim", які посіли друге місце у 2024 році. Переможцем конкурсу минулого року стала Швейцарія з піснею "The Code" у виконанні Nemo.

Автор фото,Reuters Фанати досі вважають, що в 2023 році мала перемогти Фінляндія

Утім, переможці 2022 року — український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stephania" — був лише четвертими після голосування журі, але в підсумку голосування глядачів вивело їх на перше місце.

Хто переможе — журі, чи глядачі? Ми дізнаємося вже у цю суботу. А може, як було у 2019 році, перше місце посяде виконавець, який ні від кого не отримав найбільше балів, але переміг за сумою балів.

Автор фото,Getty Images Red Sebastain з Бельгії також серед фаворитів

У кого ще є шанси

Виконавці, чиї шанси на перемогу букмекери оцінюють вище ніж у 1%:

Louane "Maman" Франція

Клод "C'est la vie" Нідерланди

Юваль Рафаель "New Day Will Rise" Ізраїль

Еріка Вікман "Ich Komme" Фінляндія

Adonxs "Kiss Kiss Goodbye" Чехія

Red Sebastain "Strobe Lights" Бельгія

Томмі Кеш "Espresso Macchiato" Естонія

Shkodra Elektronike "Zjerm" Албанія

Міріана Конте "Serving" Мальта

Чи можна довіряти букмекерам

Окрім прогнозів букмекерів, також варто зважати на результати опитувань користувачів, що опубліковані на сайті EurovisionWorld.com

За останні 10 років вони помилились лише двічі в 2016 році і в 2024 році.

Станом на 12 травня, фанати цього сайту з невеликим відривом віддають перевагу Швеції перед Австрією.

Скандали, скандали, скандали

"Євробачення" не було би "Євробаченням", якби свято музики не супроводжувалося скандалами.

Мальтійська співачка Міріана Конте перемогла у національному відборі в січні з піснею під назвою "Kant" (у перекладі з мальтійської — "спів"). Композиція викликала неоднозначну реакцію через те, що kant звучить подібно до англійського слова cunt ("вульва"), яке в британській та американській англійській є грубою лайкою.

Спочатку Європейська мовна спілка (EBU) схвалила текст пісні. Однак, правила "Євробачення" забороняють використання нецензурної лексики в піснях, а виступи учасників мають відповідати вимогам для перегляду всією родиною.

Автор фото,Getty Images Міріана Конте на вечірці Євробачення в Лондоні 13 квітня 2025 року

У результаті Міріана Конте змінила провокаційну назву на "Serving" ("служіння"; у приспіві вона спочатку співала "serving kant", що звучить як сленгове позначення впевненої в собі людини у квір- та драг-культурі). Саме слово kant було замінене на ah.

Звісно, під час цього процесу мальтійці засудили EBU за дискримінацію їхньої мови.

В Україні сперечаються через костюми

Після презентації костюмів українського гурту Ziferblat у соціальних мережах розгорілися дискусії.

Деякі користувачі висловлюють захоплення сміливістю та оригінальністю образів, інші ж вважають їх надто епатажними та такими, що не відповідають очікуванням аудиторії.

Автор фото,https://www.instagram.com/ziferblat_band/ Ось ці костюми

Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов. Він розповідав, що костюми Ziferblat натхненні модою 1970-х років, де поєднується ретро-естетика з сучасними елементами.

Італійці проти кави

Ще один скандал — це реакція італійців на композицію естонця Томмі Кеша.

На естонському національному відборі Томмі Кеш постав у образі стереотипного італійського мафіозі з охоронцями.

Пісню "Espresso Macchiato" він виконує на сумішші з ламаної італійської та не менш ламаної англійської.

Автор фото,Getty Images Томмі Кеш на флешмобі у Мілані

У відповідь італійська організація із захисту прав споживачів Codacons надіслала протест до Європейської мовної спілки (EBU).

"Попри свободу самовираження артистів, […] ми не можемо не висловити сумніви щодо включення пісні, яка ображає велику кількість людей", — йдеться в заяві Codacons.

Сенатор ультраправої італійської партії "Ліга" Марко Чентінайо виклав в Instagram фрагмент кліпу Томмі Кеша на пісню Espresso Macchiato з підписом: "Хто ображає Італію — має бути виключений з "Євробачення".

Втім, під відео на YouTube італійці залишали позитивні коментарі:

"Я голосуватиму за Естонію!",

"No stresso, no stresso, don't need to be depresso" (рядок із пісні — прим. ВВС) —

"Я, як італієць, певно, зроблю собі таке татуювання".

Про наслідки італійської скарги наразі нічого не повідомлялося.

Заборона прапорів

Прапори країн-учасниць — невід'ємна частина Євробачення. Але як учасники, так і фанати нерідко хочуть принести й інші прапори.

Найбільше суперечок викликає палестинський прапор.

Коли у 2019 році конкурс проходив в Ізраїлі, цей прапор заборонили.

Заборону порушили учасники з Ісландії — БДСМ-панк-гурт Hatari, за що ісландську телерадіомовну компанію RÚV оштрафували на 5 тисяч євро.

Заборону порушила тоді й запрошена зірка — Мадонна, однак, її ніхто не штрафував.

Цього року артистам і всім представникам офіційних делегацій заборонено використовувати будь-які прапори, окрім прапора країни, яку вони представляють.

По суті, це означає, що не можна буде висловити солідарність з Україною, як, наприклад, зробила делегація Литви у 2022 році.

Також не дозволено використовувати прапори прайду та пов'язаних із ним рухів - прапори трансгендерних, небінарних людей, асексуалів тощо.

Автор фото,Getty Images Nemo пронесли прапор небінарних людей потай від організаторів у 2024 році

Утім прайд-прапори для артистів були заборонені і в 2024 році. Переможець Nemo - небінарний артист - пронесли свій небінарний прапор таємно.

Нідерландська мовна компанія AVROTROS заявила про намір оскаржити заборону EBU на прайд-прапори.

Ізраїль і протести

Найбільше суперечок і дискусій серед фанатів, звісно, викликає участь Ізраїлю в "Євробаченні".

Палестинське питання завжди було важливою темою для фанатів конкурсу.

Серед них багато представників та прихильників ЛГБТК+ спільноти — і ця аудиторія, особливо в Західній Європі, включає й тих, хто відвідує демонстрації на підтримку Палестини.

Після жовтня 2023 року ситуація загострилася. Багато хто закликав Європейську мовну спілку (EBU) відсторонити Ізраїль через бомбардування Гази — наводячи як приклад виключення Росії.

У 2024 році кілька виконавців скаржилися на поведінку ізраїльської делегації.

Автор фото,Reuters Юваль Рафаэль пережила атаку ХАМАС 7 октября 2023 года

У відповідь ізраїльський телеканал KAN поскаржився на атмосферу ненависті.

Серед фанатів "Євробачення" була теорія, що EBU не виключила Ізраїль через те, що одним з головних спонсорів конкурсу є ізраїльська компанія Moroccan Oil.

Цього року Ізраїль представляє співачка Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Як це вплине на атмосферу в Базелі, залишається лише здогадуватись, однак принаймні під час перших репетицій нових скандалів не було.

На відкритті конкурсу у Базелі було кілька акцій протесту проти участі Ізраїля.

Багато мов

Цього року на "Євробаченні" — рекордна з 1999 року кількість пісень не англійською мовою, відколи учасникам дозволили співати будь-якою мовою, а не лише державною мовою країни, яку вони представляють.

Текст 22 композицій цього року принаймні наполовину написаний не англійською.

Швеція вперше з 1998 року представлена шведською піснею, Німеччина — повністю німецькою піснею вперше з 2007 року, а Латвія — піснею повністю латиською вперше з 2004 року й лише вдруге за всю історію участі країни в конкурсі.

Але ще цікавіше те, що багато хто співає не мовою країни, яку представляє, а якоюсь іншою.

Так, пісня Клода (Нідерланди) здебільшого французькою, Томмі Кеша (Естонія) — ламаною італійською, а назва та приспів пісні Еріки Вікман (Фінляндія) — німецькою.