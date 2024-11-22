Лорак, Повалій, Кіркорова і Баскова позбавили нагород України. Чому так довго?

Володимир Зеленський позбавив державних нагород колишніх українських політиків, чиновників та артистів, які втекли до Росії та підтримують війну проти України. Також без українських звань залишились відомі росіяни, яких щедро обдаровували нагородами за часи незалежності України.

Показово, що тільки зараз нагороду забрали у патріарха Кирила, який благословив війну проти України ще в лютому 2024 року.

Загалом до списку увійшли 34 особи від керівника уряду часів Януковича Микола Азаров і кума Путіна Віктора Медведчука, до Філіпа Кіркорова, Ані Лорак і Таїсії Повалій.

Більшість із них живуть в Росії і підтримують війну проти України, але досі мають титули від української держави.

"Це принципове питання національної пам'яті і національної безпеки", - написав про таке рішення депутат Роман Лозинський 20 листопада, коли парламент проголосував відповідний закон. Президент підписав його в той самий день і це відкрило шлях для позбавлення нагород.

Відтепер держнагороди та супровідні пільги можуть забрати за злочини проти основ національної безпеки України, якщо РНБО введе проти людини санкції.

Проти десяти людей зі списку застосували санкції - будуть заблоковані їхні активи, анульовані ліцензії та дозволи, уряд повністю припинить їхні торгівельні операції.

"Державними нагородами Україна дякує тим, хто служить їй, захищає її та робить усе, щоб вона вистояла, а не тих, хто перейшов на бік ворога і допомагає руйнувати нашу державу", - заявив президент Зеленський.

Чим завинили перед державою ці політичні і культурні діячі?

Азаров, Табачник, Пшонка та інші з оточення Януковича

Чимало політиків з оточення Януковича, які разом із ним втекли в Росію, свого часу отримали державні нагороди. В часи війни, коли в Україні з'являються нові герої, це створює проблему для інституту держнагород як такого, кажуть політики.

"Да Вінчі" та "Редіс" не повинні бути в одному списку з колишніми депутатами з Партії регіонів чи тими, хто підтримує анексію Криму і війну Росії проти України", вважає Роман Лозинський.

До прикладу, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, відомий своєю лояльною до Росії позицією, мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Автор фото,Володимир Гонтар/УНІАН Дмитро Табачник, відомий своїми скандальними висловлюваннями, мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки"

Після перемоги Революції Гідності Табачник втік до Росії та через кілька років отримав російське громадянство.

Автор фото,УНІАН Карикатури Миколи Азарова, Дмитра Табачника і Сергія Тігіпка на мітингу за відставку уряду, грудень 2012 року

Орденом за "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Він також мав звання "Заслужений економіст України".

З 2014 року Азаров перебуває у розшуку СБУ і переховується на території Росії.

Саме уряд на чолі з Миколою Азаровим 21 листопада 2013 року розпорядився призупинити підготовку до укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стало початком Євромайдану і Революції Гідності.

Автор фото,Павло Бедняков / УНІАН Колишній експрем'єр Микола Азаров презентує книгу "Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра" в Москві, 2015 рік

Позбавили ордену "За заслуги" ІІІ ступеня і колишнього генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонку та народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача.

Як і Азаров, Пшонка після Революції Гідності втік в Росію і перебуває в розшуку.

Автор фото,УНІАН Портрет Пшонки разом із Януковичем у його приватному маєтку в Київській області. Після того, як громадськість побачила світлини з маєтку, надмірну розкіш у помешканнях почали іронічно називати "пшонка-стайл".

У січні 2014 року Андрій Деркач голосував за так звані "Закони про диктатуру", які обмежували права громадян і надавали органам державної влади надмірну свободу карати громадян, які протестували на Майдані.

Проте Деркач вмів домовлятись з усіма владами - він зберіг свій вплив у часи Петра Порошенка, а ще більше його наростив за Володимира Зеленського.

До великого вторгнення Деркач мав великий вплив на Сумщину, енергетичну сферу та навіть дозволяв собі разом з депутатами від "Слуги народу" влаштовувати провокації проти Джо Байдена.

Згодом він потрапив під санкції США як агент російського впливу, а після лютого 2022 року втік у Росію, де нещодавно обрався до Держдуми і став членом комітету з питань оборони.

Автор фото,Владислав Мусієнко / УНІАН Андрій Деркач і Таїсія Повалій у парламенті на початку лютого 2014 року - в розпал Революції Гідності

За даними СБУ, у 2022 році Деркач керував російською агентурною мережею, яка мала допомогти захопити Україну.

Наразі Деркач у розшуку, у 2023 році його позбавили громадянства України. До останнього часу він орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Автор фото,Андрій Скакодуб/ УНІАН Володимир Гундяєв у Києві в 2012 році

У березні 2022 року російський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) благословляв військових на війну проти України. Він перетворив церкву та священників на один з інструментів війни проти України та неодноразово закликав до її знищення. Президент Зеленський позбавив його ордену князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Усіх нагород позбавили і колишнього депутата та кума Путіна Віктора Медведчука. СБУ затримала його у квітні 2022 року, а у вересні його обміняли на 200 полонених росіянами українців. Ще тоді його позбавили українського громадянства.

Ані Лорак, Філіп Кіркоров та зірки естради

Ще з березня 2022 року комітет Верховної Ради з питань інформполітики просив президента позбавити звання "народних артистів" співаків, які виступали та жили в Росії, зокрема Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Кароліну Куєк (Ані Лорак), Таїсію Повалій тощо.

На момент повномасштабного вторгнення Ані Лорак жила в Росії і не засудила агресію.

Акції із подібними закликам відбувалися на вулицях українських міст з 2014 року.

Автор фото,Шмаков Валерій / УНІАН Акція із закликом позбавити звання "народного артиста" Ані Лорак і Таїсію Повалій у Львові 23 вересня 2015 року

У розпал Революції гідності, в листопаді 2014 року, громадськість вийшла на мітинг із вимогою скасувати концерт Ані Лорак у Палаці "Україна".

Після анексії Криму і початку війни на сході України в 2014 Ані Лорак не припинила виступати на концертах у Російській Федерації - разом із російськими співаками, які підтримували анексію і війну.

Автор фото,Владислав Мусієнко / УНІАН "Беркут" перед Палацом "Україна" під час мітингу проти концерту Ані Лорак у Києві на початку Революції Гідності, листопад 2014 року

У 2017 році про виступ співачки на шоу до 15-річчя балету "Freedom" вирішили не повідомляти в афішах. На сцені вона з'явилася як "спеціальна гостя" і зірвала овації залу.

Автор фото,Горлушко Вальдемар / УНІАН Несподівана поява Ані Лорак на шоу до 15-річчя балету "Freedom" в київському палаці "Україна", 14 листопада 2017 року

У жовтні 2022 року проти Ані Лорак запровадили санкції РНБО.

Під санкціями за антиукраїнську діяльність з 2023 року перебував і її колега Філіп Кіркоров, який підтримав війну Росії проти України і неодноразово виступав в окупованому Криму.

Званнями "народних артистів" Ані Лорак і Філіпа Кіркорова нагородив у 2008 році президент Віктор Ющенко. Це сталося після того, як Кіркоров був продюсером співачки конкурсі "Євробачення-2008".

Автор фото,Валерія Дудуша / УНІАН Філіп Кіркоров виступає під час святкового концерту "Шахтар - чемпіон" на стадіоні "Донбас Арена" у Донецьку, 2013 рік.

Колишню народну депутатку від "Партії регіонів" Таїсію Повалій, яка після Революції Гідності переїхала жити до Росії, позбавили звання "народної артистки" ще в 2015 році.

Новим указом президент Зеленський скасував також її статус "заслуженої артистки".

З 2023 року вона отримала російське громадянство. Повномасштабне вторгнення назвала "спеціальною військовою операцією" і "порятунком".

"Я зрозуміла - мене рятують і є шанс на життя. У мене виросли крила", - заявила Повалій у березні 2024 на російському телебаченні.

Автор фото,Владислав Мусієнко / УНІАН Таїсія Повалій під час засідання Верховної Ради України, в Києві, 23 липня 2014 року

Позбавили звань і російського співака українського походження Миколу Баскова, російського композитора Ігоря Крутого, що писав хіти для радянської телепрограми "Пісня року", та Олександра Малініна, який на концертах в Україні часто любив заспівати "Ой у лузі червона калина", і ще в 2021 році приїздив з виступом в Одеську область.