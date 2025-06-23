Всесвітньовідомий стрибун невдало приземлився з висоти 2,5 км і розбився

Шотландський спортсмен, що літав у вінгс'юті (польоти у спеціальному комбінезоні-крилі), загинув під час стрибка у швейцарських Альпах.

24-річний чемпіон Великої Британії Ліам Бірн отримав важкі травми на горі Гітшен у суботу після зльоту з висоти 2400 м.

У 2024 році він став героєм фільму ВВС "Хлопець, який вміє літати".

Ліама Бірна із Стоунгейвена, що в Абердинширі, вважали дуже досвідченим спортсменом, - за свою десятирічну кар'єру він здійснив понад 4 тисячі "польотів" у вінгс'юті, костюмі з крилами, який дозволяє використовувати повітряний потік під час стрибка.

У документальному фільмі ВВС Ліам розповів: "Мені було близько 13 років, коли я сказав татові, що хочу навчитися літати, як птах".

"Навіть у школі я дивився у вікно на чайок, що літали, і завжди відчував заздрість до того, що вони мають таку свободу просто злетіти та полетіти", - розповідав хлопець, який став інструктором зі скайдайвінгу.

"Мені справді цікаво, чому я так люблю літати? Можливо, мій мозок влаштований інакше, ніж у інших людей, можливо, я по-іншому справляюся зі страхом. Але я знаю себе достатньо добре, щоб знати, що офісна робота лякає мене набагато більше, ніж страх померти від звичайного стрибка чи польоту у вінгс'юті", - розповідав Бірн.

Ліам також казав, що яким би безпечним він не намагався зробити цей вид спорту, він все ж думав про те, як сильно це турбувало його родину.

У документальному фільмі він розповідав, що підготовка була ключем до безпеки.

"Останнє десятиліття я тренувався, щоб покращити свої навички та зменшити будь-який ризик. Щодо мене, то я максимально безрозсудний адреналіновий наркоман, наскільки це можливо, - казав Ліам. - Чим більше я готуюся, тим більше контролюю ситуацію".

Підпис до фото,Ліам Бірн здійснив понад 4000 тисячі стрибків за останні 10 років

Ліам Бірн захоплювався екстремальними видами спорту з юних років.

У 12 років він піднявся на Кіліманджаро, вершину в Танзанії, заввишки 5895 метрів.

Після цієї пригоди були катання на собачих упряжках через Арктику, підводне плавання з аквалангом та численні сходження на вершини.

У 16 років він здійснив свій перший стрибок з парашутом, а до 18 років вже вдягнув вінгс'ют, який він описував як "другу шкіру, що дозволяє мені контрольовано рухатися в повітрі".

Автор фото,Byrne family Підпис до фото,Стрибки у повітрі були не лише спортом, а свободою для Ліама - написали його батьки

Батьки Ліама Бірна, Майк та Джилліан, підтвердили BBC Scotland News смерть їхнього сина.

У заяві родини йдеться: "Ми хотіли б пам'ятати Ліама не лише за те, як він покинув цей світ, а й за те, як він у ньому жив".

"Ліам був безстрашним, не обов'язково тому, що він не боявся, а тому, що він не дозволяв страху стримувати його. Він гнався за життям так, як більшість із нас лише мріє, і він здіймався вгору.

Стрибки з парашутом та бейсджампінг були для Ліама не просто захопленням – це була свобода.

Саме там він почувався найживішим".

У заяві додається: "Ліам був більше, ніж просто шукачем пригод. Він був сином, братом, онуком, двоюрідним братом і другом. Він був джерелом сміху та сили.

Він надихав усіх нас і робив життя кращим своїм сміливим духом і добрим серцем.

Нам буде не вистачати шаленої енергії та заразливого сміху Ліама.

Хоча він вже вийшов за межі нашої досяжності, він завжди буде з нами".

Автор фото,Byrne family Підпис до фото,Інцидент стався на горі Гітшен

У документальному фільмі BBC 2024 року брав участь і батько Ліама Бірна, Майк, будівельник і колишній спецназівець Королівської морської піхоти.

В одній зворушливій сцені він спостерігає, як його син злітає під час тренувального стрибка, і каже: "Я вже 10 разів поховав його в своїй голові".

Але Майк продовжує, кажучи, що знав, яку радість приносили Ліаму стрибки у вінгс'юті.

"Він був дивовижною дитиною, коли ріс — він був готовий на все, що я йому казав", - розповів батько Ліама.



Підпис до відео,Зйомки 2019 року: за цей стрибок Ліам Бірн отримав "золото"

Генеральна прокуратура Швейцарії та поліція кантону Урі заявили, що розслідують смертельний інцидент із стрибками у вінгс'юті.

У заяві йдеться, що троє пілотів стрибнули незадовго до полудня в суботу, а загибель одного з них сталася невдовзі після цього.

Автор: Кен Бенкс та Бен Філіпс,BBC Scotland