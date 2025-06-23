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Всесвітньовідомий стрибун невдало приземлився з висоти 2,5 км і розбився

23.06.2025, 15:40:36 544 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Всесвітньовідомий стрибун невдало приземлився з висоти 2,5 км і розбився

Шотландський спортсмен, що літав у вінгс'юті (польоти у спеціальному комбінезоні-крилі), загинув під час стрибка у швейцарських Альпах.

24-річний чемпіон Великої Британії Ліам Бірн отримав важкі травми на горі Гітшен у суботу після зльоту з висоти 2400 м.

У 2024 році він став героєм фільму ВВС "Хлопець, який вміє літати".

Ліама Бірна із Стоунгейвена, що в Абердинширі, вважали дуже досвідченим спортсменом, - за свою десятирічну кар'єру він здійснив понад 4 тисячі "польотів" у вінгс'юті, костюмі з крилами, який дозволяє використовувати повітряний потік під час стрибка.

У документальному фільмі ВВС Ліам розповів: "Мені було близько 13 років, коли я сказав татові, що хочу навчитися літати, як птах".

"Навіть у школі я дивився у вікно на чайок, що літали, і завжди відчував заздрість до того, що вони мають таку свободу просто злетіти та полетіти", - розповідав хлопець, який став інструктором зі скайдайвінгу.

"Мені справді цікаво, чому я так люблю літати? Можливо, мій мозок влаштований інакше, ніж у інших людей, можливо, я по-іншому справляюся зі страхом. Але я знаю себе достатньо добре, щоб знати, що офісна робота лякає мене набагато більше, ніж страх померти від звичайного стрибка чи польоту у вінгс'юті", - розповідав Бірн.

Ліам також казав, що яким би безпечним він не намагався зробити цей вид спорту, він все ж думав про те, як сильно це турбувало його родину.

У документальному фільмі він розповідав, що підготовка була ключем до безпеки.

"Останнє десятиліття я тренувався, щоб покращити свої навички та зменшити будь-який ризик. Щодо мене, то я максимально безрозсудний адреналіновий наркоман, наскільки це можливо, - казав Ліам. - Чим більше я готуюся, тим більше контролюю ситуацію".

Ліам Бірн здійснив понад 4000 тисячі стрибків за останні 10 років401
Підпис до фото,Ліам Бірн здійснив понад 4000 тисячі стрибків за останні 10 років

Ліам Бірн захоплювався екстремальними видами спорту з юних років.

У 12 років він піднявся на Кіліманджаро, вершину в Танзанії, заввишки 5895 метрів.

Після цієї пригоди були катання на собачих упряжках через Арктику, підводне плавання з аквалангом та численні сходження на вершини.

У 16 років він здійснив свій перший стрибок з парашутом, а до 18 років вже вдягнув вінгс'ют, який він описував як "другу шкіру, що дозволяє мені контрольовано рухатися в повітрі".

Стрибки у повірі були не лише спортом, а свободою для Ліама - написали його батьки549

Автор фото,Byrne family

Підпис до фото,Стрибки у повітрі були не лише спортом, а свободою для Ліама - написали його батьки

Батьки Ліама Бірна, Майк та Джилліан, підтвердили BBC Scotland News смерть їхнього сина.

У заяві родини йдеться: "Ми хотіли б пам'ятати Ліама не лише за те, як він покинув цей світ, а й за те, як він у ньому жив".

"Ліам був безстрашним, не обов'язково тому, що він не боявся, а тому, що він не дозволяв страху стримувати його. Він гнався за життям так, як більшість із нас лише мріє, і він здіймався вгору.

Стрибки з парашутом та бейсджампінг були для Ліама не просто захопленням – це була свобода.

Саме там він почувався найживішим".

У заяві додається: "Ліам був більше, ніж просто шукачем пригод. Він був сином, братом, онуком, двоюрідним братом і другом. Він був джерелом сміху та сили.

Він надихав усіх нас і робив життя кращим своїм сміливим духом і добрим серцем.

Нам буде не вистачати шаленої енергії та заразливого сміху Ліама.

Хоча він вже вийшов за межі нашої досяжності, він завжди буде з нами".

Інцидент стався на горі Гітшен864

Автор фото,Byrne family

Підпис до фото,Інцидент стався на горі Гітшен

У документальному фільмі BBC 2024 року брав участь і батько Ліама Бірна, Майк, будівельник і колишній спецназівець Королівської морської піхоти.

В одній зворушливій сцені він спостерігає, як його син злітає під час тренувального стрибка, і каже: "Я вже 10 разів поховав його в своїй голові".

Але Майк продовжує, кажучи, що знав, яку радість приносили Ліаму стрибки у вінгс'юті.

"Він був дивовижною дитиною, коли ріс — він був готовий на все, що я йому казав", - розповів батько Ліама.


Підпис до відео,Зйомки 2019 року: за цей стрибок Ліам Бірн отримав "золото"

Генеральна прокуратура Швейцарії та поліція кантону Урі заявили, що розслідують смертельний інцидент із стрибками у вінгс'юті.

У заяві йдеться, що троє пілотів стрибнули незадовго до полудня в суботу, а загибель одного з них сталася невдовзі після цього.

Автор: Кен Бенкс та Бен Філіпс,BBC Scotland

Тэги: нещасний випадок, некролог, Шотландія

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