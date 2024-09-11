Подорожі до Європи: яких змін очікувати українцям і коли

З 10 листопада ЄС запровадить нову автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

Раніше у соцмережах та низці українських ЗМІ поширилася інформація, що це може статися з 10 вересня. Але у вересні країни ЄС лише мають відзвітувати про готовність до офіційного запровадження системи, адже її треба запустити одночасно на усіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

Запровадження цієї системи неодноразово відтерміновували ще з кінця 2021 року – через технічні негаразди та потребу в додатковому фінансуванні, а також через ковідні карантини.

Але у серпні 2024 єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що "цей момент нарешті настав".

"Колись здавалося, що цього ніколи не станеться", – заявила єврочиновниця під час візиту до талліннського офісу eu-LISA, агентства ЄС, яке відповідає за IT-інфраструктуру, що лежить в основі EES.

"Перевізники, оператори, вокзали, аеропорти – усі готуються до цього знаменного дня", – додала Йоханссон.

Система EES є частиною загальних змін до правил подорожей до ЄС для громадян інших країн.

Очікується, що через якийсь час після того, як почне діяти EES, також запровадять ще одне нововведення - ETIAS - електронну систему дозволів, що має здійснювати реєстрацію та контроль за пересуванням у межах Шенгенської зони.

Рішення про запровадження цих змін ЄС ухвалив ще у 2016 році.

У Єврокомісії закликають покладатися лише на офіційну інформацію з приводу подорожей до ЄС, яка розміщена на спеціально створеній сторінці.

Пояснюємо, як і коли ці зміни зачеплять українців.

Що таке EES, і що вона передбачає

EES – це нова автоматизована система реєстрації в'їзду і виїзду до Шенгенської зони. Тому її запровадять не лише країни-члени ЄС, але й ті, що належать до Шенгенської угоди - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для двох країн ЄС – Кіпру та Ірландії – зробили виняток, і вони не братимуть участь в системі EES.

Система передбачає відмову від ручного паспортного контролю та внесення штампів у паспорт на кордоні, тобто реєстрація подорожуючих в електронній базі даних буде автоматичною - через термінали самообслуговування (на кшталт тих, що працюють в аеропортах для перевірки посадкових талонів).

Кожного разу при перетині кордону – в'їзді або виїзді – мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти чи інші проїзні документи.

Система EES реєструватиме ім'я мандрівника, його біометричні дані, дату й місце в’їзду та виїзду. Відтак, це автоматично передбачає перетин кордону з біометричними документами.

Зняття сканів обличчя та відбитків пальців проводитимуть раз на три роки і воно буде дійсним для кількох поїздок впродовж цього часу. Ці дані зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної поїздки.

Автор фото,UKRINFORM Європейські країни хочуть автоматизувати паспортний контроль - зі свого боку кордону

Розробники системи очікують, що це спростить перетин кордонів, але посилить безпеку в Європі.

"Ми знатимемо, чи не залишаються люди тут занадто довго, що дозволить протистояти нелегальній міграції. А завдяки біометричній ідентифікації, фотографії та відбиткам пальців EES злочинцям, терористам або російським шпигунам буде складніше використовувати підроблені паспорти", – пояснила єврокомісар з внутрішніх справ Євросоюзу Йоханссон.

Утім, є і ті, хто має сумніви у тому, що нова система щось спростить. Наприклад, у Великій Британії, після виходу якої з ЄС і стали розробляти нову систему перетину кордонів, побоюються, що для тестування системи не було достатньо часу, і що електронна перевірка документів потребуватиме – принаймні на початку - довшого часу, ніж ручна.

Система фіксуватиме перетин кордону усіма негромадянами ЄС - включно з українцями - незалежно від того, чи потрібна їм Шенгенська віза, і чи діє з їхньою країною безвізовий режим.

Але вона не поширюватиметься на тих, хто має посвідки на проживання в країнах ЄС або ж має довгострокові візи.

Що таке ETIAS і чим вона відрізняється від EES

Через кілька місяців після запуску EES запровадять європейську систему інформації та авторизації для подорожей (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS).

На відміну від EES, вона напряму стосується громадян тих країн, із якими Євросоюз має угоду про безвізовий режим, зокрема, і з Україною.

Як йдеться на сайті Єврокомісії, система дозволить ЄС збирати інформацію про близько 1,4 млрд громадян понад 60 "безвізових" країн і територій до того, як вони прибудуть на зовнішні кордони Шенгенської зони. Таким мандрівникам, включно з українцями, потрібно буде отримати дозвіл на в'їзд після заповнення онлайн-анкети та сплати спеціального збору у 7 євро.

Цей дозвіл буде дійсний впродовж трьох років і дозволить багаторазово в’їжджати до країн ЄС протягом цього часу без необхідності повторної оплати.

Перед подорожжю до 30 європейських країн Шенгену оформлювати дозвіл ETIAS не потрібно громадянам з безвізових країн, у яких є дійсна Шенгенська віза, а також іноземцям, у яких є довгострокова віза, видана однією з держав-членів Євросоюзу. Також вона не потрібна тим, хто має посвідку на проживання в одній з країн ЄС.

Автор фото,AFP Такою була черга на україно-польському кордоні у перший день безвізового режиму з ЄС у червні 2017 року, запровадженого за президентства Петра Порошенка

Розробники системи кажуть, більшість заявок оброблятиметься за кілька хвилин. Проте не виключено, що процес може тривати довше. Система передбачає процес оскарження, якщо ви не отримали дозволу. В окремих випадках можна подавати заявку від іншої особи – наприклад, батькам за дітей.

Запуск ETIAS також планувався значно раніше, але так само його постійно відкладали.

Наразі точної дати запуску ETIAS ще немає, але на офіційному сайті йдеться про першу половину 2025 року. Раніше в Брюсселі заявляли, що система почне працювати за 5-6 місяців після запуску EES. Відтак, якщо автоматизований контроль на кордонах Шенгену таки почне діяти з листопада 2024, запровадження дозволу на в’їзд повинно статися десь під початок літа 2025 року.

"Ми плануємо, що ETIAS буде готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року", - заявляла речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Наразі не ясно, як ця система координуватиметься із рішенням ЄС про надання тимчасового захисту українцям, які тікають від російської агресії, і який було подовжено до березня 2026 року.