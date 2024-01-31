National Geographic назвав 20 найкрутіших подорожей 2024 року

National Geographic поділився 20 найкрутішими туристичними пригодами на 2024 рік, починаючи від кінних сафарі в Кенії і закінчуючи покупками антикваріату в долині Гудзона.

"Я так схвильований цим", - сказав головний редактор National Geographic Натан Ламп під час ексклюзивного попереднього перегляду в Нью-Йорку минулого тижня. "Ми дійсно розширили його, щоб зробити його більше, ніж будь-коли раніше".

Як і в минулі роки, NatGeo звернувся до своїх експертів, зокрема до фотографів, редакторів та дослідників, щоб вони допомогли скласти щорічну збірку незвіданих місць.

Проте вони змінили ситуацію на 2024 рік, попросивши цих досвідчених мандрівників запропонувати унікальні заходи у кожному пункті призначення.

"Ми не просто згадуємо місця", - сказала USA Today старша редакторка NatGeo Емі Аліпіо, яка керувала оглядом від моменту його створення 12 років тому. "Ми говоримо, куди йти, але також що робити, коли ви там. Я думаю, що ми дійсно визначаємо способи, за допомогою яких люди можуть спілкуватися та занурюватись у пункт призначення".

Як додаткову послугу експерти розставили враження, які, на їхню думку, сподобаються найбільшим мандрівникам.

Зрештою, NatGeo сподівається, що список надихне людей вийти зі своєї зони комфорту і, за словами покійного великого Ентоні Бурдена, "рухатися настільки далеко, наскільки ви можете".

США

У списку цього року представлено багато пригод у США. Мабуть, найбільш примітним є спостереження за гігантськими ведмедями кадьяк у національному парку Катмай на Алясці, де мешкає найбільша концентрація цих видів у світі.

Бурий ведмідь на Алясці / Фото: Bodo Travel

"Для мене побачити одного бурого ведмедя у дикій природі має велике значення, тому що це ознака того, що ландшафт досить здоровий, щоб підтримувати його", — каже фотограф Аляски Акація Джонсон, яка часто співпрацює з National Geographic.

Серед інших яскравих моментів - поїздка Нью-Мексико шосе 66, огляд антикваріату в долині Гудзона та спостереження повного сонячного затемнення 8 квітня в державному парку Ніагара-Фолс.

Африка

Вивчення Кенії на джипі-сафарі зараз видається банальним. NatGeo розробив інший, традиційніший спосіб побачити гордість Африки — верхи на коні.

"Хоча кінні сафарі зародилися в Кенії в 1970-х роках, вони ідеально підходять для мандрівників, які шукають більш захопливі та екологічні зустрічі з дикою природою. У заповіднику Борана площею 32 000 акрів у двох стайнях містяться чистокровні поні та поні, що були в поло, для наїзників будь-якого рівня підготовки", - йдеться у повідомленні.

Незручно у сідлі? Мандрівники, як і раніше, можуть насолоджуватися цим районом пішки або на машині, відвідавши алжирський національний парк Тассілі-н'Аджер — найбільший в Африці, який є домом для "геологічної країни чудес з вежами, арками та скульптурними оголеннями з пісковика".

Європа

Нелегко уникнути туристичних пасток в одному з найвідвідуваніших регіонів на Землі. На щастя, NatGeo розробила для учасників Eurotripper спосіб зійти з протореної дороги – пробігти олімпійський марафон у Парижі.

Так, вперше публіці пропонується пробігти власний забіг на 26,2 милі під час літніх Олімпійських ігор 2024 року. Цей захід, судячи з усього, є частиною кампанії, що триває, спрямованої на те, щоб зробити ігри більш інклюзивними для простого народу.

Азія

Хоча Азія дуже велика і різноманітна, щоб її можна було описати в онлайн-списку, NatGeo вдалося обрати деякі з найбільш прихованих перлин континенту.

Кіото, Японія / Фото: www.flickr.com/JKboy Jatenipat :: Travel Photographer

Схвалені заходи містять прослуховування живої музики в Кіото, Японія, подорож Таїландом і похід чайною стежкою Шрі-Ланки.

"Стежка, що починається недалеко від Канді, йде шляхами 19-го століття, якими робочі та кінні візки перевозили свіжозібране листя. Мандрівники проїжджають через гірські міста і чайні плантації і можуть зупинитися, щоб пройти кулінарний урок або насолодитися чашкою ароматного цейлонського чаю".

Південна Америка

Записи NatGeo про Південну Америку – це, по суті, шведський стіл із пригод на природі. Вони містять все: від походу на вулкан в Панамі до круїзу по могутній річці Магдал.

Повний список рекомендованих вражень:

Кінний сафарі в Кенії Пробігти олімпійський марафон у Парижі Екскурсія об'єктами ЮНЕСКО на лижах у Грузії Спостереження за ведмедями в Національному парку Катмай, Аляска Насолодження живою музикою в Кіото, Японія Круїз річкою Магдалена в Колумбії Проїхати шосе 66 Нью-Мексіко Дослідження стародавніх наскельних малюнків в Алжирі Занурення з акулами біля берегів Австралії Похід на вулкан у Панамі Споглядання повного сонячного затемнення у Ніагарському водоспаді Похід льодовиком в Чилі Дослідження археологічних пам'яток Менорки Катання класичними рейками в Шотландії Пошук справжнього смаку в Ісані, Таїланд Прогулянка чайною стежкою Шрі-Ланки Похід до галереї Сан-Паулу, Бразилія Сплав порогами у Західній Вірджинії Поїздка за антикваріатом у долину Гудзона Спання на воді на острові Тофіно, Британська Колумбія



Нагадаємо, National Geographic представив найдивовижніші знімки 2023 року. Їх обрали з двох мільйонів світлин.