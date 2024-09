Нью-Йорку 400 років. Як виникло і розвивалося унікальне місто-острів

Цьогоріч виповнюється 400 років з дня заснування Нью-Йорка – або, точніше, голландського поселення Новий Амстердам, якому судилося стати одним із найбільших міст.

В районі парку Інвуд-Гілл, де лишилися останні природні ліси острова Мангеттен, гуркіт міста стихає і йому на заміну приходить оркестр цвіркунів.

Я підпливаю ближче до краю води, де клубок вузлуватих коренів дерев огортає валуни, сформовані під час останнього льодовикового періоду, і бачу, як велика блакитна чапля сіла на невеликий піщаний виступ, а потім зникла в очереті біля останніх залишків солончаків, які колись оточували Мангеттен.

"Нарешті, - думаю я після цілого дня, протягом якого я плив на байдарці навколо одного з найбільших рукотворних місць на планеті. - Можливо, щось подібне могли бачити перші жителі острова".

Як пояснює Рассел Шорто, автор книжки-бестселера "Острів у центрі світу", це крихітне голландське поселення фактично породило "перше у світі сучасне місто" – місце, яке живе плюралізмом і капіталізмом і обіцяє, що кожен, незалежно від походження, зможе досягти тут успіху.

"Якщо Америку зробила великою її геніальна відкритість до різних культур, маленький трикутник землі на південній частині острова Мангеттен - це місце народження цієї ідеї: це острівне місто стане першим багатонаціональним, мобільним суспільством на берегах Америки, прототипом такого суспільства, який будуть наслідувати по всій країні та в усьому світі", – пише він. Більше, ніж Бостон, Плімут чи Джеймстаун, саме Мангеттен – це місце, де починалася Америка.

Голландці створили багатоетнічне суспільство, виселили корінних жителів з їхніх земель і завезли поневолених африканців, щоб побудувати більшу частину Нижнього Мангеттену.

"Вони принесли толерантність і нетерпимість, капіталізм і колоніалізм. Ми повинні розглядати обидві ці речі з усіма нюансами, визнаючи їхні досягнення та невдачі", - каже Шорто BBC.

У результаті кілька заходів, присвячених чотиристаріччюміста, намагалися ретельно збалансувати те, як це поселення сформувало націю з її темною спадщиною рабства та позбавлення землі корінних жителів.

"Ми розглядаємо цю річницю більше як пам’ять, а не як святкування, – каже Сара Куні, виконавча директорка Голландського товариства Нью-Йорка, яке виступає одним із спонсорів пікніка 14 вересня на острові Гавернорс, де голландці висадився в 1624 році, перш ніж остаточно оселитися в південному Мангеттені незабаром після цього.

Ті перші іммігранти не могли передбачити ані того, що далекий форпост торгівлі хутром, який вони заснували, одного дня стане містом з найбільшою лінгвістичною різноманітністю в історії, ані того, що він стане місцем видатного експерименту, який триває досі: перевірити, чи могли б усі народи світу жити разом в одному місці.

З усякого погляду Мангеттен є остаточним тріумфом людини над природою.

Але хоча сьогодні може видатися спокусливим розглядати його не як острів, а як цементний риф, вкритий сталевими хмарочосами та доглянутими парками, історія того, як цей відносно невеликий анклав виріс до економічної столиці світу, безпосередньо пов’язана з природним феноменом, про який багато жителів Нью-Йорка давно забули: доступом до води.

"Уся річ у воді. Усе місто завдячує існуванням воді, - каже капітан Джонатан Булвер, президент і генеральний директор музею морського порту Саут-стріт на Мангеттені. - Нью-Йорк зріс до міста, яке ми знаємо сьогодні як глобальну столицю, культурну столицю та мультикультурне місто, і кожен окремий аспект його ідентичності корениться у воді та його зв’язках з рештою світу".

І тому, у той час коли місто розмірковує про багато речей, які зробили Нью-Йорк "Нью-Йорком" за останні 400 років, я сів у каяк і вирушив у майже 50-кілометрову подорож Мангеттеном, щоб краще зрозуміти те, що зробило все це можливим. Виявилося, що ця дев’ятигодинна подорож - не лише один із найунікальніших способів побачити Нью-Йорк, але й драматичне нагадування про те, як Мангеттен заново відкриває свій зв’язок із тими самими річками, які його сформували.

У 1609 році Генрі Гудзон, англійський дослідник, якого найняли голландці, щоб знайти легендарний Північно-Західний прохід до Азії, спрямував свій корабель із бурхливих вод Атлантики до величезної захищеної бухти.

Він пройшов вгору за течією річки, яка одного дня носитиме його ім’я, сподіваючись, що вона приведе до Китаю. Цього не сталося. Але хоча Гудзону не вдалося знайти швидшого шляху до багатств Сходу, він натрапив на одну з найбільших у світі природних гаваней.

Ця географічна перлина, яка захищена від бурхливого моря Стейтен-Айлендом і Лонг-Айлендом і має мережу судноплавних шляхів, що простягаються вглиб континенту, була не просто "безпечним і зручним притулком, де можуть безпечно плисти 1000 кораблів", як писав голландський хроніст Адріан ван дер Донк у 1650 році, але й брамою до ресурсів Нового Світу.

"Гавань Нью-Йорка не схожа на жодну іншу. Це диво. Вона широка, настільки глибока, що рідко замерзає, і служить сполучною ланкою для двох водойм [ріки Гудзон та Іст-Рівер], які зливаються разом для транспортування вантажів", - каже докторка Луїза Міррер, президентка і генеральна директорка Нью-Йоркського історичного товариства.

Саме цей величезний комерційний потенціал привабив голландців до Мангеттену від самого початку. У той час, коли найефективнішим способом переміщення вантажів на великі відстані був водний шлях, Голландська республіка стала однією з найбагатших і наймогутніших держав, контролюючи морську торгівлю.

Це також відрізняло Мангеттен від інших ранніх поселень США. На відміну від пуритан, які заснували Бостон, квакерів, які прибули до Філадельфії, і католиків, які приїхали до Мериленда, голландці не заселили Мангеттен, щоб мирно там молитися - вони прийшли заробити гроші.

"Голландці фактично створили колонію, присвячену капіталізму. Вони не дуже дбали про релігію; вони були відкриті для всіх, хто займався комерцією", - каже докторка Гретхен Сорін, історикиня й директорка аспірантури Куперстаунської програми державного університету Нью-Йорка в Онеонті.

"І тому від самого початку Нью-Йорк завжди був неймовірно різноманітним місцем", - додає вона.

Згідно з документами, до 1646 року на острові проживало близько "400-500 людей різних сект і націй", які розмовляли "18 різними мовами".

Але, як пояснює Шорто, "Мангеттен був культурним перехрестям задовго до того, як туди прибули європейці. Це були не лише ленапе, які використовували його для лову риби та обміну товарами, а й шиннекоки та інші корінні народи з усього регіону, які прибули туди для того, щоб скористатися перевагами гавані та річок".

