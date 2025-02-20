Сила духу: 13-річна Яна Степаненко біжить марафон на протезах заради воїна

Втрата, що змінила життя

Підготовка до нового виклику

Допомога іншому герою

Трагедія у Краматорську

Віра у перемогу

13-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок російського теракту в Краматорську, знову готується бігти марафон на протезах. Цього разу її мета — підкорити Токіо. Як і торік на Бостонському марафоні, дівчинка прагне зібрати кошти для військового, який також втратив ноги та проходить реабілітацію у центрі "Unbroken".13-річна Яна Степаненко залишилася без ніг після російського теракту у Краматорську. Незважаючи на травму, вона знову готується взяти участь у марафоні на протезах. Цього разу Яна планує підкорити Токіо, як і торік підкорила Бостонський марафон. Її мета – зібрати кошти для військового, який також втратив ноги та проходить реабілітацію в центрі "Unbroken".Тренування стали невід'ємною частиною життя Яни. Вона тричі на тиждень займається бігом і працює в залі. Для бігу дівчинка використовує спеціальні бігові протези. Нещодавно їй замінили куксоприймачі, і вона поступово звикає до них. Попереду – новий виклик: 5-кілометровий марафон у Токіо."Я ще не звикла до нових протезів, але вірю, що все буде добре", – ділиться Яна. Торік вона успішно подолала Бостонський марафон, зібравши понад пів мільйона гривень на біговий протез для військового Олександра Рясного, який втратив ногу. Вона не очікувала такого результату від себе, але змогла пробігти всі 5 кілометрів.Цього разу Яна бігтиме заради 36-річного військового Олександра Жавненка. У жовтні минулого року він втратив ноги під час артилерійського обстрілу. Олександр прийшов підтримати Яну на одному з тренувань і зізнався, що її сила та витривалість надихають його на боротьбу."Коли бачиш, що така маленька, але сильна дівчинка може бігати й насолоджуватися життям, починаєш вірити, що й у тебе все вийде", – говорить Олександр.8 квітня 2022 року Яна разом із сім'єю чекала на евакуаційний потяг у Краматорську, коли росіяни завдали ракетного удару по вокзалу. Тоді загинуло 60 людей, ще майже 150 отримали поранення. Бабуся Яни не вижила, мама втратила ногу, а сама дівчинка – обидві ноги. Єдиний, хто не постраждав, – її брат Ярослав.У Токіо Яна планує пробігти 5 кілометрів. Її тренерка зазначає, що головне – не результат, а значення цього забігу. Яна є прикладом для інших і привертає увагу світу до подій в Україні.Марафон у Токіо відбудеться 1 березня, і Яна щиро вірить, що їй знову вдасться зібрати необхідну суму, щоб Олександр отримав омріяні протези.