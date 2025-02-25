«Якби я зреагував на пів секунди раніше». Історія агента, який не встиг врятувати Кеннеді і змінити історію

Колишній агент секретної служби США Клінт Гілл, який 22 листопада 1963 року в Далласі вибіг на лінію вогню і намагався закрити своїм тілом президента Джона Ф. Кеннеді та першу леді, помер у віці 93 років.

У поодиноких інтерв'ю в наступні роки ексагент казав, що протягом десятиліть його переслідувало почуття провини за загибель Кеннеді. І якби він зміг дістатись до авто президента швидше, то міг би врятувати його.

Автор фото,Getty Images Джон Кеннеді з дружиною Жаклін у відкритому лімузині. До доленосних пострілів залишилося зовсім небагато

22 листопада 1963 року Гілла Клінта призначили в групу охорони першої леді, і він їхав в авто просто за президентським лімузином.

Коли пролунав перший постріл, він застрибнув у машину подружжя і прикрив собою Жаклін та смертельно пораненого Джона Кеннеді.

Його дії потрапили на знаменитий аматорський відеозапис Абрагама Запрудера, який випадково опинився в натовпі з кінокамерою і зняв одну з найдраматичніших подій в історії США

Відео Запрудера - найдокладніша зі збережених зйомок убивства Кеннеді, тому вона є одним з найважливіших речових доказів у справі.

На плівці Запрудера видно, як Гілл зістрибує з автівки секретної служби, хапається за ручку на багажнику президентського лімузина і підтягується на нього, тоді як водій прискорюється.

Він затягує Жаклін Кеннеді, яка в той момент залізла на багажник, назад у салон, після чого авто на повній швидкості мчить з місця подій.

Автор фото,Getty Images Клінт Гілл під час зустрічі, присвяченій випуску його мемуарів, 2016 рік

Клінт Гілл народився в Ларіморі (Північна Дакота) і працював у cекретній службі з 1958 року.

За свої дії в Далласі він отримав нагороду.

Пізніше Гілл дослужився до помічника директора cекретної служби. Однак травма, отримана під час убивства Кеннеді, змусила його достроково піти у відставку 1975 року у віці 43 років.

Гілл був переконаний, що міг врятувати життя Кеннеді, і незабаром після виходу на пенсію розповів в інтерв'ю CBS, що відчуває свою відповідальність.

"Якби я зреагував на пів секунди раніше, можливо, на секунду... мене б тут сьогодні не було", - сказав тоді Гілл.

"Ви маєте на увазі, що встигли б дістатися до лімузина і прийняли б кулю на себе?" - уточнив журналіст Майк Воллес.

"Так, сер... Мене б це цілком влаштувало, - відповів Гілл. - Я відчуваю велику провину за це. Якби я повернув в інший бік, я б це зробив. Це моя провина".

Пізніше колишній секретний агент розповів в документальному фільмі, що повернувся в Даллас і врешті-решт дійшов висновку, що не міг врятувати життя Кеннеді.

Автор фото,Getty Images Клінт Гілл і Ліза Маккаббін під час автограф-сесії у 2016 році

У 2009 році Гілл познайомився з журналісткою Лізою Маккаббін і спільно з нею випустив мемуари "Місис Кеннеді і я", які стали бестселером.

Гілл із Маккаббін покохали одне одного. Пара одружилася 2021 року.

У заяві його видавця вказано, що Гілл помер удома, поруч із дружиною. Причину його смерті не назвали.