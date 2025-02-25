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«Якби я зреагував на пів секунди раніше». Історія агента, який не встиг врятувати Кеннеді і змінити історію

25.02.2025, 20:09:37 288 0 Помилка?Помилка в тексті?
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«Якби я зреагував на пів секунди раніше». Історія агента, який не встиг врятувати Кеннеді і змінити історію

Колишній агент секретної служби США Клінт Гілл, який 22 листопада 1963 року в Далласі вибіг на лінію вогню і намагався закрити своїм тілом президента Джона Ф. Кеннеді та першу леді, помер у віці 93 років.

У поодиноких інтерв'ю в наступні роки ексагент казав, що протягом десятиліть його переслідувало почуття провини за загибель Кеннеді. І якби він зміг дістатись до авто президента швидше, то міг би врятувати його.

22 листопада 1963 року. Президент США Джон Кеннеді з дружиною Жаклін у відкритому лімузині. До доленосних пострілів залишилося зовсім небагато 450

Автор фото,Getty Images

Джон Кеннеді з дружиною Жаклін у відкритому лімузині. До доленосних пострілів залишилося зовсім небагато

22 листопада 1963 року Гілла Клінта призначили в групу охорони першої леді, і він їхав в авто просто за президентським лімузином.

Коли пролунав перший постріл, він застрибнув у машину подружжя і прикрив собою Жаклін та смертельно пораненого Джона Кеннеді.

Його дії потрапили на знаменитий аматорський відеозапис Абрагама Запрудера, який випадково опинився в натовпі з кінокамерою і зняв одну з найдраматичніших подій в історії США

Відео Запрудера - найдокладніша зі збережених зйомок убивства Кеннеді, тому вона є одним з найважливіших речових доказів у справі.

На плівці Запрудера видно, як Гілл зістрибує з автівки секретної служби, хапається за ручку на багажнику президентського лімузина і підтягується на нього, тоді як водій прискорюється.

Він затягує Жаклін Кеннеді, яка в той момент залізла на багажник, назад у салон, після чого авто на повній швидкості мчить з місця подій.

Клінт Гілл під час зустрічі, присвяченій випуску його мемуарів, 2016 рік 575

Автор фото,Getty Images

Клінт Гілл під час зустрічі, присвяченій випуску його мемуарів, 2016 рік

Клінт Гілл народився в Ларіморі (Північна Дакота) і працював у cекретній службі з 1958 року.

За свої дії в Далласі він отримав нагороду.

Пізніше Гілл дослужився до помічника директора cекретної служби. Однак травма, отримана під час убивства Кеннеді, змусила його достроково піти у відставку 1975 року у віці 43 років.

Гілл був переконаний, що міг врятувати життя Кеннеді, і незабаром після виходу на пенсію розповів в інтерв'ю CBS, що відчуває свою відповідальність.

"Якби я зреагував на пів секунди раніше, можливо, на секунду... мене б тут сьогодні не було", - сказав тоді Гілл.

"Ви маєте на увазі, що встигли б дістатися до лімузина і прийняли б кулю на себе?" - уточнив журналіст Майк Воллес.

"Так, сер... Мене б це цілком влаштувало, - відповів Гілл. - Я відчуваю велику провину за це. Якби я повернув в інший бік, я б це зробив. Це моя провина".

Пізніше колишній секретний агент розповів в документальному фільмі, що повернувся в Даллас і врешті-решт дійшов висновку, що не міг врятувати життя Кеннеді.

Клінт Гілл і Ліза Маккаббін під час автограф-сесії у 2016 році 576

Автор фото,Getty Images

Клінт Гілл і Ліза Маккаббін під час автограф-сесії у 2016 році

У 2009 році Гілл познайомився з журналісткою Лізою Маккаббін і спільно з нею випустив мемуари "Місис Кеннеді і я", які стали бестселером.

Гілл із Маккаббін покохали одне одного. Пара одружилася 2021 року.

У заяві його видавця вказано, що Гілл помер удома, поруч із дружиною. Причину його смерті не назвали.

Тэги: Історія, США, вбивство, Кеннеді

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