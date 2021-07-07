Житомирский исполком утвердил новые тарифы на вывоз мусора: сколько будем платить

В Житомире перевозчики мусора ООО «Грин Бин Украина», ЧП «КВЖРЕП №8» и КАТП 0628 изменили тарифы на вывоз бытовых отходов.
Изменения согласовали сегодня на очередном заседании исполнительного комитета, информирует городской совет.
«Повышение тарифа на вывоз мусора является экономически обоснованным, последняя корректировка тарифа происходила в начале 2019 года. В связи со значительным ростом основных составляющих фактической себестоимости тарифа: цен на горюче-смазочные материалы, цен на запчасти, шины и т.д. увеличиваются тарифы на вывоз твердых бытовых отходов», - сказал заместитель начальника управления жилищного хозяйства Андрей Онищенко.
Тариф на вывоз мусора на 1 человека изменен следующим образом:
«Грин Бин Украина»
многоквартирные дома - 23,72 грн
;
частный сектор - 25,28 грн
.
КАТП 0628
- многоквартирные дома - 23,67 грн;
- частный сектор - 25,25 грн.
ЧП «КВЖРЕП №8»
- многоквартирные дома - 23,65 грн;
- частный сектор - 25,22 грн.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.