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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 8 » 08:35:35

Без лишних справок и бумажек: житомиряне смогут сменить прописку онлайн

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Без лишних справок и бумажек: житомиряне смогут сменить прописку онлайн

 Вскоре житомиряне смогут изменить свою регистрацию места жительства за несколько минут на портале «Дія». Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба городского совета.

Проект в тестовом режиме сейчас внедряется в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге, Мариуполе. Эти города предоставят свои предложения Министерству цифровой трансформации. Планируется такую ​​услугу запустить на всей территории Украины.

Нужно будет зайти на портал «Дія», из всех услуг выбрать смену регистрации места жительства и заполнить заявление. Владелец жилья должен подтвердить запрос и дать разрешение на регистрацию места проживания в жилье, которое внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре территориальной громады, снятие с предыдущего места регистрации также будет происходить одновременно.

«Право собственности на имущество должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество ... Мы часто сталкиваемся с тем, что документы о праве собственности устаревшие и информация о них отсутствует в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество», - рассказала начальник управления ведения реестра территориальной громады городского совета Ирина Ярош.

Напомним, с мая этого года прием граждан по вопросам регистрации/снятия с регистрации места проживания/пребывания физических лиц в Житомире осуществляется в помещении «Прозрачного офиса» (площадь Полевая, 8, кабинет №109).
Тэги: Житомир, прописка
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