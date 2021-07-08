Без лишних справок и бумажек: житомиряне смогут сменить прописку онлайн

Вскоре житомиряне смогут изменить свою регистрацию места жительства за несколько минут на портале «Дія». Об этом «Журналу Житомира
» сообщила пресс-служба городского совета.
Проект в тестовом режиме сейчас внедряется в Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге, Мариуполе. Эти города предоставят свои предложения Министерству цифровой трансформации. Планируется такую услугу запустить на всей территории Украины.
Нужно будет зайти на портал «Дія
», из всех услуг выбрать смену регистрации места жительства и заполнить заявление. Владелец жилья должен подтвердить запрос и дать разрешение на регистрацию места проживания в жилье, которое внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре территориальной громады, снятие с предыдущего места регистрации также будет происходить одновременно.
«Право собственности на имущество должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество ... Мы часто сталкиваемся с тем, что документы о праве собственности устаревшие и информация о них отсутствует в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество»
, - рассказала начальник управления ведения реестра территориальной громады городского совета Ирина Ярош.
Напомним, с мая этого года прием граждан по вопросам регистрации/снятия с регистрации места проживания/пребывания физических лиц в Житомире осуществляется в помещении «Прозрачного офиса
» (площадь Полевая, 8, кабинет №109).