Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 09 Июля 2021    00:22:30
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 8 » 12:32:05

В Карпатах внедорожник насмерть сбил мотоциклистку. За рулем был пьяный инспектор житомирской полиции – СМИ

Вчера, 12:32:41 1618 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Карпатах внедорожник насмерть сбил мотоциклистку. За рулем был пьяный инспектор житомирской полиции – СМИ

 В Яремче на Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть девушку на мотоцикле. Это произошло 6 июля. В соцсетях утверждают, что виновник ДТП занимает должность в ГУНП в Житомирской области.
 

Детали ДТП


Авария произошла утром 6 июля в горной местности в Яремче Ивано-Франковской области. Водитель внедорожника Volkswagen Touareg ехал по закругленному участку дороги и не справился с управлением.






Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с байкером из Киева 32-летней Еленой Денисенко. Женщина не имела шансов спастись, от полученных травм погибла на месте аварии.






В то же время сам водитель невредим, потому что его спасли подушки безопасности.
 

Водитель был пьян


По информации полиции, у водителя взяли кровь для проверки состояния опьянения, результат подтвердил, что он находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.
 

Якобы работает в полиции


Как сообщил нардеп Василий Вирастюк, за рулем внедорожника был уроженец Киева Антонюк Сергей Русланович, 1996 г.р.

Фото: ГУНП, Антон Геращенко / Facebook


На сайте frankivsk24.online опубликовали информацию о том, что виновник ДТП работает в МВД. По данным издания, мужчина занимает должность старшего инспектора криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.

По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Новости партнеров
Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:25:50, Вчера [Материал]

Типовий корумпований мусор, судячи з біографії. Задіє свої зв'язки і скоріш за все уникне адекватного покарання.
asercbr_zt
2 Андрей (asercbr_zt)   • 13:54:55, Вчера [Материал]

в 25 лет мент на турике, походу я не тем занимаюсь.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 23:52:59, Вчера [Материал]

Мудила. Машину явно на зарплату купил...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus