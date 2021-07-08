В Карпатах внедорожник насмерть сбил мотоциклистку. За рулем был пьяный инспектор житомирской полиции – СМИ

В Яремче на Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть девушку на мотоцикле. Это произошло 6 июля. В соцсетях утверждают, что виновник ДТП занимает должность в ГУНП в Житомирской области.
Детали ДТП
Авария произошла утром 6 июля в горной местности в Яремче Ивано-Франковской области. Водитель внедорожника Volkswagen Touareg ехал по закругленному участку дороги и не справился с управлением.
Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с байкером из Киева 32-летней Еленой Денисенко
. Женщина не имела шансов спастись, от полученных травм погибла на месте аварии.
В то же время сам водитель невредим, потому что его спасли подушки безопасности.
Водитель был пьян
По информации полиции, у водителя взяли кровь для проверки состояния опьянения, результат подтвердил, что он находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле
.
Якобы работает в полиции
Как сообщил нардеп Василий Вирастюк, за рулем внедорожника был уроженец Киева Антонюк Сергей Русланович
, 1996 г.р.
Фото: ГУНП, Антон Геращенко / Facebook
На сайте frankivsk24.online
опубликовали информацию о том, что виновник ДТП работает в МВД. По данным издания, мужчина занимает должность старшего инспектора криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.