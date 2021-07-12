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В Житомире коммунальщики уничтожают опасный борщевик Сосновского. ФОТО

Сегодня, 17:38:22 891 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире коммунальщики уничтожают опасный борщевик Сосновского. ФОТО

 Работники коммунального предприятия "Зеленбуд" сейчас по всему городу уничтожают борщевик Сосновского. Коммунальщики ликвидируют растение механическим методом, поскольку применение пестицидов в городе запрещено.

По информации городского совета, за 1,5 месяца злостный сорняк выкосили уже на Киевском шоссе, ул. Ивана Мазепы, возле кинотеатра "Космос", ул. Труда, Леха Качиньского, у школы №10 и на склонах Замковой горы.

Фото: ЖГС

В этом году впервые предприятие попытается использовать в борьбе с борщевиком Сосновского средство против амброзии.
 

"Мы заказали натуральный препарат. В его основе - природный материал бишофит, который не вредит здоровью человека. Исследования, проводившиеся на Полтавщине, показали, что этот препарат является эффективным против борщевика Сосновского", - рассказывает Елена Бондарчук, эколог КП "Зеленбуд".


Коммунальщики предупреждают: при встрече с растением следует быть осмотрительным. Если же борщевик поразил человека, пораженный участок нужно закрыть тканью от солнечных лучей. Потом - все промыть с мылом и холодной водой, обработать раствором от ожогов.

Справка. Борщевик Сосновского - многолетнее растение семейства зонтичных, выглядит как огромный укроп. Растет борщевик местами до 5 метров в высоту, а толщина стебля может достигать 10 сантиметров. Растение является неприхотливым, легко дичает и мигрирует. Опасность борщевика для здоровья человека связано с наличием фотоактивных веществ, которые под действием солнечного излучения придают ему токсические свойства. Даже однократное прикосновение к борщевику приводит к ожогам 1-3 степеней.

Тэги: Житомир, борщевик
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