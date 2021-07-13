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Водоканал объяснил, почему из кранов житомирян течет желтая вода

Сегодня, 10:14:13 1024 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал объяснил, почему из кранов житомирян течет желтая вода

 Уже несколько недель житомиряне жалуются на качество водопроводной воды: она мутная и имеет желтоватый цвет.

В коммунальном предприятии "Житомирводоканал" пояснили, что цвет изменился из-за жары и повышения концентрации марганца.


 

"Мы провели еженедельный мониторинг качества воды в наших водохранилищах. К сожалению, нам приходится констатировать сезонное повышение по отдельным показателям, в частности такими как содержание марганца и связанные с ним мутность, окрас. Наши водоочистные сооружения строились во времена, когда марганец вообще не представлял собой проблему. Она обострилась в последние годы из-за аномальных температур, которые держатся засушливыми годами, и заилением водохранилища. Мы не можем бороться с климатическими изменениями и их последствиями, однако водоканал делает все возможное, чтобы держать эти показатели в воде в пределах нормы: на этапе первичной обработки воды мы увеличили дозировку хлора, чтобы окислить марганец, и добавляем максимальне количество коагулянта, чтобы его осадить. Досадно констатировать, что хотя нам удается держать показатели в норме, - органолептические характеристики воды ухудшились", - рассказывает начальник контрольно-измерительной лаборатории КП "Житомирводоканал" Елена Слободенюк.


Фото: водоканал

Сейчас показатель марганца в резервуарах составляет 0,372 мг/куб. дм и 0,403 мг/куб. дм при норме 0,5 мг/куб. дм.

Он является безопасным для здоровья человека, но проблемой является цвет воды и связанные с этим бытовые неудобства, в частности стирка белых вещей.
Тэги: водоканал, Житомир, вода
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Комментариев: 2
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 11:19:03, Сегодня [Материал]

ой да забейте. Житомирянин всё и так схавает. Я хаваю, все хавают. Можно вообще без очистки гнать, прям из водохранилища, проблем не будет, всё стерпим.
Что-то мне подсказывает, что в Испании, например, (где температура повыше) можно воду пить из под крана, потому что там если вдруг пойдёт хоть на пару дней жёлтая вода, то руководство города и водоканала просто уйдут в отставку. А у нас можно годами мочу подавать.
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 11:42:21, Сегодня [Материал]

А марганець зайвий - це онкологія. Тому у нашому Жлобомирі з року в рік росте кількість онкохворих.
Все, що написано - це відмазка для Нікітіна. Пам"ятаю, що він, як його призначили, говорив, що такого не буде, закупили обладнання. І що ???! Піпл схаває (((
Якби це було в країнах розвинених, можливо б мер чи керівник водоканалу застрелився чи повісився. А для країни п"ятого світу - така ситуація і брехня від перебуваючих у годівниці - це норма , Куди ми йдемо, вельми нешановані жлобомирці ? Але кожне місто та його електорат достойні обраних ними керовників !
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