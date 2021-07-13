Водоканал объяснил, почему из кранов житомирян течет желтая вода

"Мы провели еженедельный мониторинг качества воды в наших водохранилищах. К сожалению, нам приходится констатировать сезонное повышение по отдельным показателям, в частности такими как содержание марганца и связанные с ним мутность, окрас. Наши водоочистные сооружения строились во времена, когда марганец вообще не представлял собой проблему. Она обострилась в последние годы из-за аномальных температур, которые держатся засушливыми годами, и заилением водохранилища. Мы не можем бороться с климатическими изменениями и их последствиями, однако водоканал делает все возможное, чтобы держать эти показатели в воде в пределах нормы: на этапе первичной обработки воды мы увеличили дозировку хлора, чтобы окислить марганец, и добавляем максимальне количество коагулянта, чтобы его осадить. Досадно констатировать, что хотя нам удается держать показатели в норме, - органолептические характеристики воды ухудшились", - рассказывает начальник контрольно-измерительной лаборатории КП "Житомирводоканал" Елена Слободенюк.