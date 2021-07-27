Ремонт улицы Рихтера не успели выполнить в обещанные сроки: в мэрии назвали причины

"Согласно договору, планировали закончить в середине июля, но в связи с тем, что на этом участке работали другие организации, вышла задержка, - говорит Александр Шевчук. - Параллельно выполняла работы наша "теплосеть" и другие подрядные организации. А еще ливни пошли - у нас в начале июня две недели была задержка, так как погодные условия не давали работать".

"Снимают верхний слой, идет замена колодца и люков, выставление решеток. Общий объем работ по улице Святослава Рихтера - 26 тысяч квадратных метров включительно с ремонтом тротуаров, которые составляют 20% от этого объема. В процессе будет заменено 150 люков на дороге, 12 ливневых решеток и около 170 метров дорожного борта. То есть, в упомянутые 26 тысяч квадратных метров входят еще и и эти работы", - говорит заместитель мэра Житомира.

"Сейчас мы решили сделать текущий ремонт. Думаю, лет на 7-10 его хватит. Что касается работ, которые выполняются сейчас, то "Теплокоммунэнерго" и "Водоканал" работают по графику - меняют трубы и свои сети. В ближайшее время они завершат все работы", - сказал Александр Шевчук.