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Ремонт улицы Рихтера не успели выполнить в обещанные сроки: в мэрии назвали причины

Сегодня, 09:51:34 706 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт улицы Рихтера не успели выполнить в обещанные сроки: в мэрии назвали причины

 Ремонт дорожного покрытия на улице Святослава Рихтера начался в середине мая и должен был закончиться через полтора месяца. Однако, по состоянию на 27 июля работы не выполнены и на 50%.

Заместитель городского головы Александр Шевчук в комментарии "Суспільне" рассказал, что сроки выполнения работ сорвали подрядные организации и ливни.
 

"Согласно договору, планировали закончить в середине июля, но в связи с тем, что на этом участке работали другие организации, вышла задержка, - говорит Александр Шевчук. - Параллельно выполняла работы наша "теплосеть" и другие подрядные организации. А еще ливни пошли - у нас в начале июня две недели была задержка, так как погодные условия не давали работать".

 

По словам Александра Шевчука, сейчас ремонтники дошли от улицы Шевченко до улицы Довженко.
 

"Снимают верхний слой, идет замена колодца и люков, выставление решеток. Общий объем работ по улице Святослава Рихтера - 26 тысяч квадратных метров включительно с ремонтом тротуаров, которые составляют 20% от этого объема. В процессе будет заменено 150 люков на дороге, 12 ливневых решеток и около 170 метров дорожного борта. То есть, в упомянутые 26 тысяч квадратных метров входят еще и и эти работы", - говорит заместитель мэра Житомира.


Он добавил, что эта улица уже не один год нуждалась в капитальном ремонте.
 

"Сейчас мы решили сделать текущий ремонт. Думаю, лет на 7-10 его хватит. Что касается работ, которые выполняются сейчас, то "Теплокоммунэнерго" и "Водоканал" работают по графику - меняют трубы и свои сети. В ближайшее время они завершат все работы", - сказал Александр Шевчук.


Ремонтируют дорогу за счет местного бюджета. Общая стоимость работ составляет около 9,5 млн гривен.
Тэги: ремонт дорог, Житомир
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Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 12:00:08, Сегодня [Материал]

На перших секундах відео видно що бордюрний камінь майже у рівні з дорожним полотном. Його часом не мали виставити правильно?
DomA
2 Владимир (DomA)   • 14:37:47, Сегодня [Материал]

це надто складна технологія!
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