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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 28 » 11:29:37

«Смердит болотом!» Житомиряне шокированы качеством воды и требуют от водоканала объяснений

Сегодня, 11:29:37 787 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Смердит болотом!» Житомиряне шокированы качеством воды и требуют от водоканала объяснений

 Желтая и с болотным запахом. Именно такая вода течет из кранов житомирян уже больше месяца. За каждый кубометр субстанции жители Житомира платят немалые деньги - почти 29,5 грн.

Горожане в соцсетях жалуются, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд. Белые вещи после стирки становятся желтыми, а после принятия душа впечатление, будто только что поплавал в болоте.

Две недели назад КП "Житомирводоканал" объяснял, что цвет воды изменился из-за жары и повышения концентрации марганца.

Тогда коммунальщики уверяли, что в воде все показатели в пределах нормы.

27 июля на своей странице в соцсети водоканал начал собирать отзывы житомирян относительно качества воды. Коммунальщики просят оставлять адреса домов, где ухудшилось качество воды.
 

"Просим сразу указывать полный адрес и Ваши контактные данные (можно в личные сообщения) и мы обязательно вышлем по Вашему адресу наших работников для установления причины ухудшения качества воды в вашем доме", - заверил КП "Житомирводоканал".


Под сообщением горожане уже оставили около сотни гневных комментариев. 





Тэги: Житомир, водоканал, вода
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Комментариев: 4
Marine
1 Руслана (Marine)   • 12:18:10, Сегодня [Материал]

А цена воды и по бумагам это питьевая вода
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:55:51, Сегодня [Материал]

повоняют и успокояцца
не будут платить - с карточек спишут...
suhoj29
3 Сухий Житомир (suhoj29)   • 13:06:45, Сегодня [Материал]

як не платити за таку воду? є тут юристи?
треба визвати водоканал і скласти акт ?
melan
4 melan (melan)   • 13:53:39, Сегодня [Материал]

Где активисты и патриоты, почему молчат и не митингуют???
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