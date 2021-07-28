«Смердит болотом!» Житомиряне шокированы качеством воды и требуют от водоканала объяснений

Желтая и с болотным запахом. Именно такая вода течет из кранов житомирян уже больше месяца. За каждый кубометр субстанции жители Житомира платят немалые деньги - почти 29,5 грн.
Горожане в соцсетях жалуются, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд. Белые вещи после стирки становятся желтыми, а после принятия душа впечатление, будто только что поплавал в болоте.
Две недели назад КП "Житомирводоканал" объяснял, что цвет воды изменился
из-за жары и повышения концентрации марганца.
Тогда коммунальщики уверяли, что в воде все показатели в пределах нормы.
27 июля на своей странице в соцсети водоканал начал собирать отзывы житомирян относительно качества воды. Коммунальщики просят оставлять адреса домов, где ухудшилось качество воды.
Под сообщением
"Просим сразу указывать полный адрес и Ваши контактные данные (можно в личные сообщения) и мы обязательно вышлем по Вашему адресу наших работников для установления причины ухудшения качества воды в вашем доме", - заверил КП "Житомирводоканал".
горожане уже оставили около сотни гневных комментариев.