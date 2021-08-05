Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 05 Августа 2021    12:13:31
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 5 » 11:56:33

В житомирской больнице дефицит препаратов для лечения онкобольных детей: пациентам помогают волонтеры

Сегодня, 11:56:33 52 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В житомирской больнице дефицит препаратов для лечения онкобольных детей: пациентам помогают волонтеры

 В онкогематологическом отделении Житомирской областной детской больницы не хватает медицинских препаратов для проведения химиотерапии.

С июня пациенты покупают лекарства самостоятельно или с помощью волонтеров, пишет "Суспільне".

По словам медиков, медикаментов для детей не хватает из-за нерегулярных поставок лекарств от Министерства здравоохранения.
 

"Существует государственная программа, по которой мы каждый год получаем медикаменты. Заявку на них мы составляем сами, поэтому должны заранее прогнозировать, какое будет количество лейкозов и других заболеваний, - говорит Людмила Чмут, заведующая отделением. - Поставку этих лекарств проводят централизованно. Но мы не можем заранее спрогнозировать, когда получим медикаменты. Сейчас мы еще не получили медикаменты по заявке 2021 года, но еще не закончилась поставка по заявке 2020 года".




Руководитель областной детской больницы Юрий Довгополый говорит, что медицинское учреждение обменивается лекарствами с другими больницами. Но самостоятельно покупать препараты для химиотерапии они не могут из-за высокой цены.
 

"Если у нас есть избыточные медикаменты, то мы предлагаем их в другие области. Если каких-то препаратов не хватает у нас, то мы обращаемся в другие больницы, чтобы они нам эти препараты перераспределили. Учитывая, что это государственная программа, а стоимость этих медикаментов очень высокая, за собственные средства мы не можем их покупать", - сказал Юрий Довгополый.



Фото: Суспільне


Помогают пациентам больницы волонтеры. В течение июня и июля удалось закупить препаратов на сумму около 50 000 гривен.
 

"Сейчас закончилась определенная группа препаратов, именно тех, которые направлены на лечение заболевания крови, то есть лейкозов. Мы публикуем информацию в социальных сетях и собираем деньги. Пока мы от государства не ожидаем таких поставок, а врачи ждут", - рассказала волонтер Людмила Свобода.


Галина Белошицкая три месяца вместе с сыном находится в онкогематологическом отделении областной детской больницы. За это время мальчик прошел три курса химиотерапии. Часть препаратов для этого лечения ей предоставили волонтеры, а остальное она покупала за свои деньги.
 

"У моего сына эмбриональная внезапная саркома мочевого пузыря. Препаратов для еще одной химии нам не хватало. Мы обращались в благотворительный фонд и нам два раза покупали индийский препарат. На третий курс мы уже сами, своими силами, нашли деньги. Один такой флакон стоит четыре с половиной тысячи гривен. На каждую химию надо один флакон, но сколько еще будет химий - неизвестно", - сказала Галина Белошицкая.

 
Тэги: больница, дети, онкология, химиотерапия
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus