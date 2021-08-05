В житомирской больнице дефицит препаратов для лечения онкобольных детей: пациентам помогают волонтеры

"Существует государственная программа, по которой мы каждый год получаем медикаменты. Заявку на них мы составляем сами, поэтому должны заранее прогнозировать, какое будет количество лейкозов и других заболеваний, - говорит Людмила Чмут, заведующая отделением. - Поставку этих лекарств проводят централизованно. Но мы не можем заранее спрогнозировать, когда получим медикаменты. Сейчас мы еще не получили медикаменты по заявке 2021 года, но еще не закончилась поставка по заявке 2020 года".

"Если у нас есть избыточные медикаменты, то мы предлагаем их в другие области. Если каких-то препаратов не хватает у нас, то мы обращаемся в другие больницы, чтобы они нам эти препараты перераспределили. Учитывая, что это государственная программа, а стоимость этих медикаментов очень высокая, за собственные средства мы не можем их покупать", - сказал Юрий Довгополый.

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"Сейчас закончилась определенная группа препаратов, именно тех, которые направлены на лечение заболевания крови, то есть лейкозов. Мы публикуем информацию в социальных сетях и собираем деньги. Пока мы от государства не ожидаем таких поставок, а врачи ждут", - рассказала волонтер Людмила Свобода.

"У моего сына эмбриональная внезапная саркома мочевого пузыря. Препаратов для еще одной химии нам не хватало. Мы обращались в благотворительный фонд и нам два раза покупали индийский препарат. На третий курс мы уже сами, своими силами, нашли деньги. Один такой флакон стоит четыре с половиной тысячи гривен. На каждую химию надо один флакон, но сколько еще будет химий - неизвестно", - сказала Галина Белошицкая.