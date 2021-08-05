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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 5 » 13:58:22

Продолжается ремонт трассы Житомир – Черновцы: покрытие будет толщиной 90 сантиметров

Сегодня, 13:58:22 459 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Продолжается ремонт трассы Житомир – Черновцы: покрытие будет толщиной 90 сантиметров

 В Житомирской области продолжается ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы от города Чуднов до границы с Хмельницкой областью.

Реконструкция и капитальный ремонт продолжаются на семи участках, общей протяженностью более 40 километров, сообщает Служба автомобильных дорог.

Ремонт автодороги предусматривает устройство многослойной дорожной одежды, которая будет около 90 сантиметров толщиной.



На четырех участках уже завершено устройство выравнивающего слоя из пористого крупнозернистого асфальтобетона:
 
  • между населенными пунктами Красноселка и Михайловка;
  • вблизи сел Михайловка и Кутище;
  • между населенными пунктами Кутище и Старый Любар;
  • от села Иванковцы к границе с Хмельницкой областью.



На участках ремонта работают разные подрядчики: ЧАО «Хмельницьке ШБУ № 56» и ООО «Ростдорстрой».

Напомним, ранее траса Н-03 Житомир - Черновцы на территории Житомирщины была отремонтирована от областного центра до города Чуднов.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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