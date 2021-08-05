Продолжается ремонт трассы Житомир – Черновцы: покрытие будет толщиной 90 сантиметров

В Житомирской области продолжается ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы от города Чуднов до границы с Хмельницкой областью.
Реконструкция и капитальный ремонт продолжаются на семи участках, общей протяженностью более 40 километров, сообщает Служба автомобильных дорог
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Ремонт автодороги предусматривает устройство многослойной дорожной одежды, которая будет около 90 сантиметров толщиной.
На четырех участках уже завершено устройство выравнивающего слоя из пористого крупнозернистого асфальтобетона:
- между населенными пунктами Красноселка и Михайловка;
- вблизи сел Михайловка и Кутище;
- между населенными пунктами Кутище и Старый Любар;
- от села Иванковцы к границе с Хмельницкой областью.
На участках ремонта работают разные подрядчики: ЧАО «Хмельницьке ШБУ № 56» и ООО «Ростдорстрой».
Напомним, ранее траса Н-03 Житомир - Черновцы на территории Житомирщины была отремонтирована от областного центра до города Чуднов
.