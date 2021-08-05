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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 5 » 16:38:13

В Житомирской области двое умельцев разбирали авиабомбы: СБУ изъяла у них 15 кг тротила. ФОТО

Сегодня, 16:38:36 288 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области двое умельцев разбирали авиабомбы: СБУ изъяла у них 15 кг тротила. ФОТО

 СБУ задержала на Житомирщине дельцов, которые добывали тротил из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Взрывчатое вещество планировали продавать.

Как сообщил пресс-центр СБ Украины в Житомирской области, нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды мужчины самостоятельно раскрывали, нарушая правила безопасности.

Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков.
 

"Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и масштабным чрезвычайным событиям", - отмечают в СБУ.


Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества - уже подготовленного к сбыту и "законсервированного" в боеприпасах. Они планировали реализовать тротил представителям криминальных кругов.



Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили:
 
  • две емкости с заготовленным тротилом;
  • 37 авиационных бомб различного калибра;
  • артиллерийский порох.

Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ
Тэги: бомбы, тротил, Житомирская область, СБУ
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