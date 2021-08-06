Под Житомиром маршрутка насмерть сбила мужчину: полиция устанавливает личность погибшего

В пригороде Житомира маршрутка сбила мужчину. От полученных травм он погиб. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа около 21:40 вблизи с. Заречаны.
"Предварительно, водитель автобуса "Атаман", двигаясь в направлении г. Бердичева, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части", - рассказали в полиции.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего.
Приметы
: мужчина в возрасте 45-50 лет, среднего телосложения, волосы темного цвета с проседью. Был одет в серую футболку, черные брюки, кеды коричневого цвета.
Также правоохранители ищут свидетелей ДТП.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим позвонить по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 40-78-03 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.