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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 6 » 10:29:27

Под Житомиром маршрутка насмерть сбила мужчину: полиция устанавливает личность погибшего

Сегодня, 10:29:31 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром маршрутка насмерть сбила мужчину: полиция устанавливает личность погибшего

 В пригороде Житомира маршрутка сбила мужчину. От полученных травм он погиб. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа около 21:40 вблизи с. Заречаны.
 

"Предварительно, водитель автобуса "Атаман", двигаясь в направлении г. Бердичева, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части", - рассказали в полиции.


В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего.

Приметы: мужчина в возрасте 45-50 лет, среднего телосложения, волосы темного цвета с проседью. Был одет в серую футболку, черные брюки, кеды коричневого цвета.

Также правоохранители ищут свидетелей ДТП.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим позвонить по телефонам (0412) 40-74-75, 40-73-04, 40-78-03 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.
Тэги: Житомир, дтп, маршрутка
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