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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 13 » 12:45:43

Пожар в Житомирском районе: в сгоревшем доме спасатели обнаружили тело мужчины

Вчера, 12:45:43 487 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар в Житомирском районе: в сгоревшем доме спасатели обнаружили тело мужчины

 В селе Старая Котельная Житомирского района произошел пожар в частном жилом доме. Свидетелями пожара стали соседи. Они пытались спасти мужчину, который находился внутри дома.
 

"О пожаре сообщили соседи и сказали о том, что, в середине дома находится хозяин. Крестьяне сначала сами пытались спасти его, но им это не удалось. Ведь огонь, бушевавший в доме, не допустил их внутрь. А сам хозяин, к сожалению, был малоподвижный", - информирует управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.


На момент прибытия спасателей из дома шел дым, а огонь уже перекинулся на крышу здания.

"В 12:20 пожар был локализован и в 14:10 ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия, окна жилого дома, некоторая бытовую техника и мебель. Пламя успело повредить часть крыши, под которым расположен гараж", - сообщает ГСЧС.

В процессе тушения под кроватью в комнате спасатели нашли тело хозяина, без признаков жизни.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.
Тэги: Житомирщина, пожар
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