Пожар в Житомирском районе: в сгоревшем доме спасатели обнаружили тело мужчины

В селе Старая Котельная Житомирского района произошел пожар в частном жилом доме. Свидетелями пожара стали соседи. Они пытались спасти мужчину, который находился внутри дома.
"О пожаре сообщили соседи и сказали о том, что, в середине дома находится хозяин. Крестьяне сначала сами пытались спасти его, но им это не удалось. Ведь огонь, бушевавший в доме, не допустил их внутрь. А сам хозяин, к сожалению, был малоподвижный", - информирует управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
На момент прибытия спасателей из дома шел дым, а огонь уже перекинулся на крышу здания.
"В 12:20 пожар был локализован и в 14:10 ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия, окна жилого дома, некоторая бытовую техника и мебель. Пламя успело повредить часть крыши, под которым расположен гараж"
, - сообщает ГСЧС.
В процессе тушения под кроватью в комнате спасатели нашли тело хозяина, без признаков жизни.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.