Пожар в Житомирском районе: в сгоревшем доме спасатели обнаружили тело мужчины

"О пожаре сообщили соседи и сказали о том, что, в середине дома находится хозяин. Крестьяне сначала сами пытались спасти его, но им это не удалось. Ведь огонь, бушевавший в доме, не допустил их внутрь. А сам хозяин, к сожалению, был малоподвижный", - информирует управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.